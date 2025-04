Infortunio Vlahovic | il serbo può recuperare in tempo per Bologna Juve? Alla Continassa non perdono le speranze | le ultime

Infortunio Vlahovic: il serbo può recuperare in tempo per Bologna Juve? Alla Continassa non perdono le speranze: le ultime sulle sue condizioniDomenica sera la Juve scenderà sul terreno di gioco dello stadio Dall'Ara per affrontare il Bologna in quello che da molti è stato definito un vero e proprio spareggio Champions League.Dusan Vlahovic potrà essere della partita. Secondo quanto riportato dAlla Gazzetta dello Sport è ancora a rischio, tuttavia Alla Continassa restano ottimisti e non perdono ancora le speranze di poterlo quantomeno convocare per il prossimo impegno.

Infortunio Vlahovic: il serbo è certo di saltare la sfida conto il Monza, ma può rientrare in vista di quello scontro diretto. La notizia che fa sperare - di Redazione JuventusNews24Infortunio Vlahovic: l’attaccante non sarà a disposizione per la gara contro il Monza, ma può recuperare per quello scontro diretto Sky Sport lancia una notizia che potrebbe far tirare il sospiro di sollievo alla Juve. Secondo quanto espresso dai colleghi della predetta redazione, l’infortunio di Dusan Vlahovic non dovrebbe protrarsi a lungo. Il serbo mancherà per la sfida contro il Monza, ma potrebbe recuperare a stretto giro di posta: cerchiata in rosso lo scontro diretto contro il Bologna di domenica, 4 maggio 2025. 🔗juventusnews24.com

Vlahovic Juve, ora può cambiare tutto! L’avvento di Tudor stravolge gli scenari attorno al serbo: le ultimissime - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, ora può cambiare tutto! L’avvento di Tudor sulla panchina dei bianconeri stravolge gli scenari attorno al serbo: le ultimissime L’avvento sulla panchina della Juve di Igor Tudor potrebbe cambiare gli scenari di diversi calciatori che con Thiago Motta non stavano trovando granché spazio. È il caso di Dusan Vlahovic, divenuto negli ultimi tempi l’ultima scelta del reparto offensivo. 🔗juventusnews24.com

Vlahovic festeggia la vittoria in Juve Monza con la squadra! Il serbo allo Stadium nonostante l’infortunio: la FOTO e il messaggio del bianconero - di Redazione JuventusNews24Vlahovic festeggia la vittoria in Juve Monza con la squadra: il messaggio e la FOTO pubblicata dall’attaccante L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha commentato la vittoria contro il Monza tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il serbo, indisponibile per un sovraccarico muscolare, ha fotografato lo Stadium a testimonianza della sua presenza e vicinanza alla squadra. 🔗juventusnews24.com

