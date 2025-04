Infortunio Pavard il retroscena da Inter Roma | la richiesta di Inzaghi e la reazione al cambio forzato

Infortunio Pavard, il retroscena da Inter Roma: la richiesta di Inzaghi e la reazione al cambio forzato. Il racconto da bordocampoIl bordocampista di Dazn, Davide Bernardi, Intervenuto su Calciomercato.com svela alcuni retroscena relativi a Inter Roma, a partire dall’Infortunio alla caviglia di Benjamin Pavard dopo pochi minuti di partita. Questo il dialogo avuto con Inzaghi e la reazione del tecnico nerazzurro quando il francese è stato costretto ad alzare bandiera bianca.Infortunio Pavard – «I primi minuti si giocano in un’atmosfera ovattata, qualche brusio, qualche fischio agli avversari, qualche mugugno, che aumenta quando al nono minuto, Inzaghi ha già il primo problema: Pavard, con una dinamica stranissima, si fa male alla caviglia. Inizialmente non sembra grave, tanto che in panchina al francese viene fatto segno di rialzarsi velocemente e stringere i denti, che serve sbloccarla il prima possibile. 🔗 Internews24.com - Infortunio Pavard, il retroscena da Inter Roma: la richiesta di Inzaghi e la reazione al cambio forzato , ilda: ladie laal. Il racconto da bordocampoIl bordocampista di Dazn, Davide Bernardi,venuto su Calciomercato.com svela alcunirelativi a, a partire dall’alla caviglia di Benjamindopo pochi minuti di partita. Questo il dialogo avuto cone ladel tecnico nerazzurro quando il francese è stato costretto ad alzare bandiera bianca.– «I primi minuti si giocano in un’atmosfera ovattata, qualche brusio, qualche fischio agli avversari, qualche mugugno, che aumenta quando al nono minuto,ha già il primo problema:, con una dinamica stranissima, si fa male alla caviglia. Inizialmente non sembra grave, tanto che in panchina al francese viene fatto segno di rialzarsi velocemente e stringere i denti, che serve sbloccarla il prima possibile. 🔗 Internews24.com

Infortunio Pavard, le condizioni del difensore dell’Inter dopo il problema contro la Roma - Infortunio Pavard, il difensore francese esce dal campo dopo lo scontro con Celik: il problema accusato e la situazione in vista della prossima giornata Benjamin Pavard è uscito infortunato dopo appena 11 minuti dall’inizio della gara. Il difensore francese, schierato braccetto destro nella solita difesa a tre, è andato giù dopo un contrasto con Celik. Il difensore non tocca l’avversario ma mette male il piede ed accusa dolore alla caviglia sinistra. 🔗rompipallone.it

