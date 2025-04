Infortunio Pavard caviglia da valutare giorno per giorno! Ci sarà per il ritorno contro il Barcellona?

Infortunio Pavard, caviglia da valutare giorno per giorno! Ci sarà per il ritorno contro il Barcellona? Le ultime sulle sue condizioniCosi la Gazzetta dello Sport sulle condizioni del difensore dell’Inter, Benjamin PavardInfortunio Pavard- «Le buone notizie non erano all’ordine del giorno, perché quella distorsione alla caviglia sinistra che aveva costretto Benjamin Pavard a uscire dopo una manciata di minuti di Inter-Roma non autorizzavano ad aspettarsi miracoli. E, puntualmente, gli esami strumentali ai quali il difensore francese si è sottoposto ieri mattina hanno confermato quanto era già nell’aria domenica pomeriggio: Pavard oggi non partirà con la squadra per Barcellona, domani Inzaghi dovrà fare a meno di lui. La situazione verrà valutata giorno dopo giorno, anche se la speranza concreta a questo punto è che Pavard possa recuperare in tempo per il ritorno della semifinale con il Barcellona, in programma il 6 maggio a San Siro. 🔗 Internews24.com - Infortunio Pavard, caviglia da valutare giorno per giorno! Ci sarà per il ritorno contro il Barcellona? daper! Ciper ilil? Le ultime sulle sue condizioniCosi la Gazzetta dello Sport sulle condizioni del difensore dell’Inter, Benjamin- «Le buone notizie non erano all’ordine del, perché quella distorsione allasinistra che aveva costretto Benjamina uscire dopo una manciata di minuti di Inter-Roma non autorizzavano ad aspettarsi miracoli. E, puntualmente, gli esami strumentali ai quali il difensore francese si è sottoposto ieri mattina hanno confermato quanto era già nell’aria domenica pomeriggio:oggi non partirà con la squadra per, domani Inzaghi dovrà fare a meno di lui. La situazione verrà valutatadopo, anche se la speranza concreta a questo punto è chepossa recuperare in tempo per ildella semifinale con il, in programma il 6 maggio a San Siro. 🔗 Internews24.com

Infortunio Pavard, la caviglia preoccupa: oggi gli esami! Le sensazioni verso Barcellona Inter non sono positive - di RedazioneInfortunio Pavard, la caviglia preoccupa: oggi gli esami! Le sensazioni verso Barcellona Inter non sono positive. Le ultime Le sensazioni in casa Inter dopo l’infortunio alla caviglia rimediata da Benjamin Pavard dopo pochi minuti di gara contro la Roma non sono affatto positive. A parlarne è la Gazzetta dello Sport, che annuncia come il francese oggi si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità del problema. 🔗internews24.com

Infortunio Cambiaso, la caviglia è ancora dolorante: le ultime sulle condizioni dell’esterno e quando può rientrare - di Redazione JuventusNews24Infortunio Cambiaso, la caviglia è ancora dolorante: le ultime sulle condizioni dell’esterno della Juventus e quando potrebbe tornare a disposizione L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Andrea Cambiaso anche e soprattutto in vista dei prossimi impegni contro Psv in Champions League e Inter in campionato. Stando a quanto si apprende dal quotidiano il terzino della Juventus è ancora alle prese con il fastidio alla caviglia che lo tormenta da un po’ e dopo aver saltato Empoli e Como con ogni probabilità sarà out ... 🔗juventusnews24.com

Infortunio Pavard, caviglia da valutare giorno per giorno! Ci sarà per il ritorno contro il Barcellona? - Infortunio Pavard, caviglia da valutare giorno per giorno! Ci sarà per il ritorno contro il Barcellona? Le ultime sulle sue condizioni Cosi la Gazzetta dello Sport sulle condizioni del difensore dell’ ... 🔗informazione.it

GdS - Pavard, caviglia ko: speranze concrete di averlo al ritorno col Barça. Bisseck dal 1' - Per un Thuram che rientra c'è un Pavard che esce. La stagione stregata dell'Inter in fatto di infortuni continua in modo inesorabile. Come spiega la Gazzetta dello Sport, gli esami di ieri hanno confe ... 🔗msn.com

Inter, Pavard non parte: ecco quando rientrerà. Tocca a Bisseck, Primavera aggregato - Recuperato Dumfries e, molto probabilmente anche Thuram, l'Inter dovrà fare a meno di Pavard nell'andata con il Barcellona ... 🔗fcinter1908.it