Infortunio Kelly altra tegola per Tudor nel momento cruciale della stagione | le condizioni del centrale e i tempi di recupero

Infortunio Kelly, altra tegola per Tudor nel momento cruciale della stagione: le condizioni del centrale arrivato dal Newcastle e i tempi di recupero

Nella giornata di ieri intorno all'ora di pranzo è arrivata un'altra doccia gelata per la Juve, che ha perso un'altra pedina nel momento cruciale della stagione. Come comunicato dal club bianconero Kelly si dovrà fermare per una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

Stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport l'inglese salterà con ogni probabilità almeno le prossime due sfide contro Bologna e Lazio, con Tudor che dunque dovrà inventarsi qualcosa in difesa.

Altra tegola: infortunio UFFICIALE e out per Napoli-Inter - Inzaghi perde un altro pezzo in vista del big match di sabato al Maradona: alternative ridotte in difesa, può tornare dopo la sosta Inter e Napoli continuano a perdere i pezzi. A solamente due giorni dalla supersfida del Maradona che può decidere – almeno in parte – le sorti dello scudetto, vanno delineandosi le formazioni e i giocatori a disposizione di Inzaghi e Conte. Il tecnico azzurro, che ora deve rincorrere dopo il sorpasso subito nell’ultima giornata, dovrà fare a meno di Zambo Anguissa, Neres e Mazzocchi. 🔗calciomercato.it

Infortunio Renato Veiga, altra tegola in casa Juventus: definiti i tempi di recupero. Quando può rientrare - di Redazione JuventusNews24Infortunio Renato Veiga, altra tegola in casa Juventus: definiti i tempi di recupero del difensore portoghese di proprietà del Chelsea. Quando rientra Piove sul bagnato in casa Juventus. Non solo l’eliminazione ai playoff in Champions League per mano del Psv ma anche un nuovo infortunio in difesa. A sto giro a farne le spese è Renato Veiga. Il difensore arrivato dal Chelsea ha rimediato una lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra e dovrà stare fermo ai box per le prossime 3-4 settimane, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. 🔗juventusnews24.com

Altra tegola per Conte in vista del Monza: perde per infortunio (di nuovo) Neres - Ancora un infortunio per il Napoli. Dopo Buongiorno e Juan Jesus si ferma anche Neres per un risentimento muscolare. A comunicarlo è proprio la società azzurra. Così: "Al termine dell'allenamento di oggi David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate... 🔗napolitoday.it

