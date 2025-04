Infortunio Buongiorno il comunicato della Ssc Napoli

Infortunio Buongiorno, arriva l'esito degli esami: il comunicato ufficiale del Napoli - Arriva il comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Il difensore della Nazionale, che lunedì scorso aveva saltato il match contro il Bologna, si è sottoposto a esami strumentali. Gli accertamenti hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo... 🔗napolitoday.it

Infortunio Buongiorno: comunicato del Napoli e tempi di recupero - Alessandro Buongiorno non sarà convocato per la sfida di Serie A che il suo Napoli disputerà contro l’Empoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito il comunicato dei partenopei sul punto. LA NOTIZIA – Alessandro Buongiorno sarà assente nel match tra Napoli ed Empoli previsto lunedì 14 aprile alle ore 20:45. Il calciatore della squadra azzurra ha infatti riportato un problema che potrebbe tenerlo lontano dal campo dalle 2 alle 4 settimane. 🔗inter-news.it

Napoli, lesione dell’adduttore per Buongiorno: stagione finita - Le ultime sulle condizioni di Buongiorno dopo l'infortunio: il comunicato ufficiale del Napoli. Ecco quante partite salterà ... 🔗gianlucadimarzio.com

Infortunio Buongiorno: il comunicato della SSC Napoli - "Alessandro Buongiorno si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter ... 🔗tuttonapoli.net