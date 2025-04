Infortunio Buongiorno che mazzata per il Napoli | l’annuncio UFFICIALE

Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle brutte novità sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Il Napoli di Antonio Conte ha sconfitto domenica sera il Torino con la doppietta di Scott McTominay. Con questo successo, visto anche il ko dell'Inter rimediato allo Stadio San Siro contro la Roma, gli azzurri sono in vetta da soli al comando della classifica del campionato.I partenopei, dunque, hanno il loro destino nelle proprie mani per la vittoria dello scudetto. Tuttavia, al netto della gioia per i tre punti ottenuti, in casa Napoli bisogna segnalare una brutta mazzata che riguarda Alessandro Buongiorno.Napoli, cattive notizie sulle condizioni di Buongiorno: l'annuncioIl club partenopeo, infatti, ha appena diramato un comunciato sulle condizioni del centrale:"Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso la Pineta Grande Hospital, ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

