Infortunio Buongiorno arriva l’esito | guai nel finale di stagione per Conte!

Conte, a quattro partite dalla fine della stagione: il Napoli perde Alessandro Buongiorno dopo l’Infortunio. Ecco l’esito degli esami strumentali.TEGOLA – Nell’ultima giornata di campionato il Napoli conquista tre punti importantissimi in chiave scudetto, soprattutto considerando il brusco arresto dell’Inter. Perdendo prima a Bologna e poi contro la Roma, i nerazzurri perdono la vetta e concedono ad Antonio Conte il sorpasso. Anche i partenopei, però, lasciano qualcosa per strada. Contro il Torino, infatti, molti giocatori azzurri sembrano essere difficoltà a livello fisico. A preoccupare più di tutto è l’Infortunio di Alessandro Buongiorno. E gli esami strumentali effettuati quest’oggi non fanno che confermare le paure dei giorni scorsi.Infortunio Buongiorno, il Napoli informa sull’entità. 🔗 Inter-news.it - Infortunio Buongiorno, arriva l’esito: guai nel finale di stagione per Conte! Cattive notizie per Antonio, a quattro partite dalla fine della: il Napoli perde Alessandrodopo l’. Eccodegli esami strumentali.TEGOLA – Nell’ultima giornata di campionato il Napoli conquista tre punti importantissimi in chiave scudetto, soprattutto considerando il brusco arresto dell’Inter. Perdendo prima a Bologna e poi contro la Roma, i nerazzurri perdono la vetta e concedono ad Antonioil sorpasso. Anche i partenopei, però, lasciano qualcosa per strada. Contro il Torino, infatti, molti giocatori azzurri sembrano essere difficoltà a livello fisico. A preoccupare più di tutto è l’di Alessandro. E gli esami strumentali effettuati quest’oggi non fanno che confermare le paure dei giorni scorsi., il Napoli informa sull’entità. 🔗 Inter-news.it

