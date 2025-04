Infortunati Juve tutte le novità dopo la ripresa Da Koopmeiners e Vlahovic a Gatti | chi recupera e chi no per Bologna Cosa filtra

Infortunati Juve, novità da Koopmeiners e Vlahovic a Gatti: tutti gli aggiornamenti dopo la ripresa alla ContinassaLa Juventus di Tudor è tornata in campo in vista dello scontro diretto di Bologna. ripresa degli allenamenti al JTC verso la sfida di domenica sera.Come appreso da , anche oggi Koopmeiners e Vlahovic hanno lavorato a parte e non sono ancora rientrati in gruppo. Entrambi rimangono in dubbio, così come Federico Gatti che è da valutare nei prossimi giorni. Sarà sicuramente assente, invece, Kelly, infortunatosi contro il Monza. .com 🔗 Juventusnews24.com - Infortunati Juve, tutte le novità dopo la ripresa. Da Koopmeiners e Vlahovic a Gatti: chi recupera e chi no per Bologna. Cosa filtra di Marco Baridonda: tutti gli aggiornamentilaalla ContinassaLantus di Tudor è tornata in campo in vista dello scontro diretto didegli allenamenti al JTC verso la sfida di domenica sera.Come appreso da , anche oggihanno lavorato a parte e non sono ancora rientrati in gruppo. Entrambi rimangono in dubbio, così come Federicoche è da valutare nei prossimi giorni. Sarà sicuramente assente, invece, Kelly, infortunatosi contro il Monza. .com 🔗 Juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Ultimissime Juve LIVE: tutte le novità sui calciatori infortunati, pressing sul Newcastle per Tonali - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 19 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 18 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 17 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 16 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 15 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 14 aprile ... 🔗juventusnews24.com

Infortunati Juve: due rientri in gruppo, terapie per Yildiz. Tutte le novità dopo l’allenamento di oggi - di Marco BaridonInfortunati Juve: due rientri in gruppo, solo terapie per Yildiz. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa Juventus in campo questa mattina al JTC. Come appreso da Juventusnews24.com, ci sono due rientri in gruppo: Perin e Renato Veiga si sono allenati con il resto dei compagni. Terapie, invece, per Kenan Yildiz dopo il trauma contusivo di ieri. Koopmeiners, McKennie e Mbangula hanno proseguito con il lavoro differenziato. 🔗juventusnews24.com

Infortunati Juve: da Mbangula a Koopmeiners, passando per Vlahovic. Tutte le novità verso il match col Monza - di Redazione JuventusNews24Infortunati Juve: da Mbangula a Koopmeiners, passando per Vlahovic. Tutte le novità verso il match in programma domani sera col Monza L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui calciatori attualmente in infermeria o che stanno recuperando del tutto la loro condizione fisica migliore. Come anticipato da Juventusnews24 nella giornata di ieri Mbangula ha lavorato con il resto del gruppo e dunque viaggia verso la convocazione per la sfida contro il Monza. 🔗juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Infortunati Juve, novità da Koopmeiners e Vlahovic a Gatti; Infortunati Juve: da Mbangula a Koopmeiners e Vlahovic; Juve, le ultime novità sugli infortunati: chi recupera per la Fiorentina?; Infortunati Juve: novità su Vlahovic e Koopmeiners. 🔗Su questo argomento da altre fonti