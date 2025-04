Infortunati Juve bianconeri in apprensione per Vlahovic e Koopmeiners | c’è fiducia ma… Le novità verso la trasferta di Bologna

Infortunati Juve, bianconeri in apprensione per Vlahovic e Koopmeiners: c'è fiducia ma… Le novità verso la trasferta di Bologna

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui calciatori della Juve attualmente fermi ai box in attesa di recuperare la condizione migliore. Tra questi ci sono anche Dusan Vlahovic e Teun Koopmeiners. Secondo quanto si apprende per entrambi inizia a filtrare fiducia per un recupero per il big match di Bologna, ma saranno decisivi i provini di giovedì e venerdì.

Infortunati Juve, al J Medical si vedono anche Bremer e Milik. Prosegue il recupero dei due bianconeri – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Infortunati Juve, al J Medical si vedono anche Bremer e Milik. Prosegue il recupero dei due bianconeri, attualmente ancora fermi ai box – VIDEO (Tommaso Vottero inviato al J Medical) – All’indomani della sconfitta contro la Fiorentina, i bianconeri aspettano di conoscere le condizioni di Cambiaso e Renato Veiga attraverso gli esami che verranno svolti in giornata. Si rivedono Arek #Milik e Gleison #Bremer ? Proseguono le terapie al J Medical dei due bianconeri infortunati ?????? @TommasoVottero pic. 🔗juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: novità sugli infortunati bianconeri, Exor smentisce l’indiscrezione sul riassetto azionario del club - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 12 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 11 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 10 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 9 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 8 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 7 marzo ... 🔗juventusnews24.com

Infortunati Juve, bianconeri in ansia per Cambiaso e Kelly: oggi gli esami, ma filtra preoccupazione. Le ultime - di Redazione JuventusNews24Infortunati Juve, bianconeri in ansia per Cambiaso e Kelly: oggi gli esami, ma filtra preoccupazione. Le ultime dopo la batosta di Firenze Oltre al danno la beffa. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui due calciatori della Juve che si sono infortunati nel corso dell’ultimo match giocato in casa della Fiorentina. Filtra preoccupazione per entrambi. 🔗juventusnews24.com

Juventus: infortuni e sfide cruciali per la corsa alla Champions League - La Juventus affronta infortuni e sfide decisive per mantenere il sogno Champions League, tra assenze e nuove strategie. 🔗ilrestodelcarlino.it

Infortunati Juventus, Tudor perde un pezzo per il Mondiale per Club: oggi l’operazione - . Le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera Infortunati Juventus, Tudor perde un pezzo per il Mondiale per Club: oggi l’operazione a Torino (LaPresse) – JMania.it Archiviata la vittori ... 🔗jmania.it

Juventus a pezzi dopo l’infortunio di Kelly: a Bologna solo due difensori centrali a disposizione - L’infortunio di Kelly inguaia la Juventus già priva di Vlahovic e Koopmeiners e dello squalificato Yildiz. Tudor a Bologna avrà a disposizione solo due difensori centrali. 🔗fanpage.it