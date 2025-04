Infermieri autisti della Misericordia spostati in altre sedi | lavoratori in lotta

lavoratori della Misericordia che prestano il proprio lavoro nel 118 nel servizio ambulanze. I lavoratori, riunitisi presso la sede Saut di via Santa Colomba, hanno esaminato la situazione venutasi a creare a seguito di una decisione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia in merito a Corsi di formazione professionale degli Infermieri autisti da svolgersi in altri Saut del territorio sannita dunque molto distanti dal capoluogo Benevento. I lavoratori non hanno accolto favorevolmente questa disposizione eh hanno subito ricevuto piena solidarietà dai medici che prestano a lavoro volta servizio sulle ambulanze. Infermieri autisti e medici, sono infatti concordi nello stigmatizzare tale decisione; a tal proposito i medici hanno firmato unanimemente, un documento di dissenso, inviato all’Asl. 🔗 Anteprima24.it - Infermieri autisti della Misericordia spostati in altre sedi: lavoratori in lotta Tempo di lettura: 3 minutiAssemblea deiche prestano il proprio lavoro nel 118 nel servizio ambulanze. I, riunitisi presso la sede Saut di via Santa Colomba, hanno esaminato la situazione venutasi a creare a seguito di una decisioneConfederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia in merito a Corsi di formazione professionale deglida svolgersi in altri Saut del territorio sannita dunque molto distanti dal capoluogo Benevento. Inon hanno accolto favorevolmente questa disposizione eh hanno subito ricevuto piena solidarietà dai medici che prestano a lavoro volta servizio sulle ambulanze.e medici, sono infatti concordi nello stigmatizzare tale decisione; a tal proposito i medici hanno firmato unanimemente, un documento di dissenso, inviato all’Asl. 🔗 Anteprima24.it

