INDIRE tutto sui nuovi corsi di sostegno | avvisi MIM in uscita novità e requisiti

nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno erogati da INDIRE e dalle Università. Le misure si inseriscono in un piano straordinario destinato a formare oltre 60.000 docenti . INDIRE, tutto sui nuovi corsi di sostegno: avvisi MIM in uscita, novità e requisiti Scuolalink. 🔗 Scuolalink.it - INDIRE, tutto sui nuovi corsi di sostegno: avvisi MIM in uscita, novità e requisiti Il 29 aprile 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato due importanti decreti attuativi, il n. 75 e il n. 77, che danno ufficialmente il via aiperdi specializzazione sulerogati dae dalle Università. Le misure si inseriscono in un piano straordinario destinato a formare oltre 60.000 docenti .suidiMIM inScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lucio Corsi contro i talent: “Tutto troppo forzato, un artista non si costruisce in pochi mesi” - Lucio Corsi contro i talent show. Il cantante, secondo classificato all’ultimo Festival di Sanremo, è stato ospite di Gianluca Gazzoli […] Continua a leggere Lucio Corsi contro i talent: “Tutto troppo forzato, un artista non si costruisce in pochi mesi” su Perizona.it 🔗perizona.it

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Lucio Corsi conquista la Toscana: due nuovi concerti a Lido di Camaiore e ad Arezzo - CAMAIORE – Due appuntamenti toscani per il cantautore di Castiglione della Pescaia, Lucio Corsi reduce dal secondo posto al festival di Sanremo e dal premio della critica con Volevo essere un duro. Si esibirà il 29 giugno a La Prima estate di Lido di Camaiore e il 10 luglio, a ingresso gratuito, al parco il Prato ad Arezzo per la 21esima edizione di Mengo Music Fest. L’artista toscano, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, presenterà dal vivo il nuovo album in uscita il 21 marzo, un’occasione speciale per vivere le sue nuove canzoni e riscoprire il repertorio di un ... 🔗corrieretoscano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sostegno Indire, tutto pronto per l’avvio dei corsi di specializzazione: in via di pubblicazione le norme attuative; Corsi sostegno INDIRE, tutto pronto per la pubblicazione dei decreti attuativi; OrientaMenti: al via la terza edizione del corso per docenti su Scuola Futura; Sostegno 2025, ci siamo: chi potrà accedere ai nuovi corsi INDIRE. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

INDIRE, al via i nuovi corsi di specializzazione sul sostegno per docenti: 40 CFU online in 4 mesi, tutte le info (e le critiche) - Pubblicati i Decreti Attuativi per l’avvio dei corsi sostegno INDIRE, per la specializzazione sul sostegno alle attività didattiche. 🔗greenme.it

Corsi INDIRE per la specializzazione sul sostegno: ecco il Decreto, come funziona, i requisiti, la durata e i costi - Il Ministero dell'istruzione ha emanato i Decreti che regolano i corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno per docenti con 3 anni di servizio o che hanno il titolo estero. Ecco come funzionano i p ... 🔗ticonsiglio.com

Corsi Indire per i prof di sostegno: Valditara firma i decreti. Sindacati divisi: “Primo passo”. “Contrari” - Nuovo giro di boa per i futuri insegnanti di sostegno: arrivano i corsi di formazione organizzati da Indire, l’istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa, recentemente “commi ... 🔗ilfattoquotidiano.it