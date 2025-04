Indice del Clima 2025 Reggio Calabria tra le città italiane con il meteo più vivibile

Indice del Clima 2025, Reggio Calabria tra le città italiane con il meteo più vivibile - Mentre Bari riconferma il suo primato nell’Indice del Clima 2025, pubblicato dal Sole 24 Ore, a sorprendere è l’ascesa corale delle città del Sud – e in particolare della Calabria, che si ritaglia un ruolo da protagonista in uno dei ranking più autorevoli sulla qualità della vita. A trainare... 🔗reggiotoday.it

Caldo estremo, a Terni la maglia nera d’Italia: ecco l’Indice del clima 2025 - Bari in cima con il clima migliore, bene in generale le città del Mezzogiorno e le zone costiere. Terni, Caserta e Asti sul fondo. Il Sole 24 Ore pubblica i risultati di “Indice del clima 2025”, l’annuale classifica dei capoluoghi con il miglior clima elaborato dal quotidiano economico su dati... 🔗ternitoday.it

Indice del clima 2025, la Lombardia arranca: la classifica tra primati e “maglie nere” - Milano, 28 aprile 2025 – Anche quest’anno è Bari il capoluogo di provincia con il miglior clima in Italia, al primo posto dell’edizione 2025 dell’indice del clima del Sole 24 Ore. Nessuna città lombarda tra le prime dieci, Milano resta nella seconda parte della speciale classifica e addirittura un capoluogo lombardo figura tra le 10 città italiane con il peggior clima tra le 107 province italiane. 🔗ilgiorno.it

Clima, Reggio sull’altalena. Picchi di caldo e freddo, città al centesimo posto - I risultati dello studio del ‘Sole24Ore’: scricchiola il benessere legato al meteo. Pochissimo comfort dall’umidità estrema e dalla scarsa ‘brezza estiva’. 🔗msn.com

Qualità del clima, Reggio Emilia si conferma tra le peggiori città in Italia. VIDEO - REGGIO EMILIA – Nella nostra provincia tira sempre più una brutta aria. Non in senso metaforico, ma reale, stando almeno all’indagine annuale sulla qualità del clima pubblicata da Il Sole 24Ore e rela ... 🔗reggionline.com

L’aria buona della Calabria: 4 città tra le prime 30 per qualità climatica - Nell’indice del clima 2025 del Sole 24 Ore, Catanzaro si piazza al 9° posto tra i capoluoghi. Bene anche Vibo, Reggio e Crotone ... 🔗corrieredellacalabria.it