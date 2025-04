India-Pakistan Il Fronte della Resistenza è una nuova provocazione nella guerra al terrorismo

Il brutale massacro di 26 civili indù maschi a Pahalgam, in Kashmir, non è stato un atto di terrorismo casuale. Si è trattato di un attacco chirurgico rivendicato dal The Resistance Front (Trc), diramazione del gruppo jihadista Lashkar-e-Taiba (LeT), lo stesso responsabile degli attentati di Mumbai del 2611.A Pahalgam, i terroristi hanno selezionato con cura le vittime, tutte di religione indù e provenienti da varie regioni dell'India. L'unico musulmano rimasto ucciso è stato un operatore locale di pony, morto mentre cercava di difendere i turisti. Il messaggio è stato inequivocabile: una strage settaria, pianificata per incendiare le tensioni religiose.Il tempismo è stato eloquente. Pochi giorni prima, il Capo di Stato Maggiore Pakistano, il generale Asim Munir, aveva tenuto un discorso incendiario a Islamabad, definendo il Pakistan come l'unico Stato nato dal Corano negli ultimi 1300 anni, dai tempi del primo Emirato islamico, e descrivendo il Kashmir come la "vena giugulare" del Pakistan.

