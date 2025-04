India e Pakistan la cronistoria della nuova crisi del Kashmir

Tutto è partito con il tragico attentato di martedì 22 aprile nella località turistica di Pahalgam, nel Kashmir controllato dall'India. La regione, per l'appunto, è quella di Jammu e Kashmir e unisce nella stessa unità amministrativa due aree tanto diverse quanto instabili: Jammu è infatti a maggioranza induista, il Kashmir è invece a maggioranza musulmana. Colpire nell'area induista è stato interpretato dal governo Indiano come un grave avvertimento nei propri confronti. E subito il dito è stato puntato contro il Pakistan, il vicino che controlla una parte del Kashmir ma che, esattamente come l'India, vorrebbe controllare per intero la regione. Si è così arrivati, nel giro di appena una settimana, a una delle escalation più temibili a livello internazionale. Tanto l'India quanto il Pakistan sono infatti, ed è bene ricordarlo, potenze nucleari.

Tensione India-Pakistan, Islamabad teme un’imminente incursione delle forze armate di Nuova Delhi - Roma, 28 aprile 2025 - Il Pakistan teme un'incursione armata "imminente" delle forze armate indiane. La tensione è a mille dal 22 aprile, data dell'attentato di Pahalgam sono stati uccisi 26 turisti, quasi tutti indiani da estremisti del Fronte di resistenza (Trf), gruppo vicino alla più nota organizzazione terroristica, Lashkar-e-Taiba (Let), che ha prima rivendicato poi negato il coinvolgimento. 🔗quotidiano.net

India e Pakistan, tensione a mille dopo l’attentato in Kashmir. Nuova Delhi: “Tutti i pakistani lascino il Paese”. Il rischio degli arsenali nucleari - Roma, 24 aprile 2025 - Torna a massimi livelli la tensione tra India e Pakistan a seguito del sanguinoso attentato terroristico nella regione contesa del Kashmir contro un gruppo di turisti, costato la vita ad almeno 26 persone, tutti indiani e un nepalese. Oggi il ministero degli Esteri di New Delhi ha intimato a tutti i cittadini pakistani in India di lasciare il Paese entro il 29 aprile. Ma è solo l'ultima misura adottata dal governo indiano dopo la strage di hindù a Pahalgam, rivendicato dal Fronte della Resistenza del Kashmir, vicino al gruppo islamista Lashkar-e-Tayyiba, responsabile ... 🔗quotidiano.net

India-Pakistan crisi aperta - In Asia il clima fra India e Pakistan è sempre più teso. Servizio di Alessandra Camarca. The post India-Pakistan crisi aperta first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

