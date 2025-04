Indagine su Michele Prestipino per rivelazione di segreto d' ufficio a Caltanissetta

Michele Prestipino è indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d'ufficio. Avrebbe riferito notizie riservate sullo stato delle indagini sulle cosche calabresi e sulle infiltrazioni dei clan nelle imprese del Nord all'ex capo della Polizia Gianni de Gennaro, ora presidente di Eurolink, il General Contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, e a Francesco Gratteri, consulente della società per le questioni legate alla sicurezza. La conversazione sarebbe stata intercettata nell'ambito di una inchiesta di Caltanissetta sul periodo delle stragi del 1992. 🔗 Quotidiano.net - Indagine su Michele Prestipino per rivelazione di segreto d'ufficio a Caltanissetta Il procuratore aggiunto della Dnaè indagato aperdid'. Avrebbe riferito notizie riservate sullo stato delle indagini sulle cosche calabresi e sulle infiltrazioni dei clan nelle imprese del Nord all'ex capo della Polizia Gianni de Gennaro, ora presidente di Eurolink, il General Contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, e a Francesco Gratteri, consulente della società per le questioni legate alla sicurezza. La conversazione sarebbe stata intercettata nell'ambito di una inchiesta disul periodo delle stragi del 1992. 🔗 Quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Caso Lo Voi, aperta un’indagine sull’esposto del Dis per rivelazione di segreto: le accuse - E’ ufficiale. La Procura di Perugia ha iscritto a fascicolo l’esposto presentato dal Dis (Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza) sulla vicenda relativa alla fuga di notizie sul caso di Gaetano Caputi: il capo di gabinetto della premier Giorgia Meloni. Come riporta l’Ansa nell’esposto è stata segnalata l’ipotesi di violazione dell’articolo 42 comma 8 della legge 124 del 2007: in quanto la procura di Roma in qualità di destinataria delle informative riservate, avrebbe dovuto adottare le necessarie cautele per evitarne l’indebita diffusione. 🔗secoloditalia.it

Il procuratore aggiunto della Dna Prestipino indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio - Il procuratore aggiunto della Direziona nazionale antimafia Michele Prestipino è indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio. Avrebbe riferito notizie riservate sullo stato delle indagini sulle cosche calabresi e sulle infiltrazioni dei clan nelle imprese del Nord all’ex capo della Polizia Gianni de Gennaro, ora presidente di Eurolink, il General Contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, e a Francesco Gratteri, consulente della società per le questioni legate alla sicurezza, già alto funzionario di polizia. 🔗ilfattoquotidiano.it

Caso Scommesse Serie A, Fagioli al centro della nuova indagine. La rivelazione: «Peggiore di Tonali, deposizioni meno sincere». Cosa succede - di Redazione JuventusNews24Caso Scommesse Serie A, Fagioli al centro dell’indagine: la rivelazione sulla posizione dell’ex Juventus Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche Fagioli e Tonali sono nuovamente indagati dopo la riapertura del caso scommesse, sia per aver usato le piattaforme illegali sia perché erano “collettori di scommettitori”. Gli inquirenti, sull’ex Juve, sottolineano come le sue deposizioni siano state meno sincere rispetto a Tonali: «Le estrapolazioni forensi del cellulare restituiscono una realtà in parte o in tutto diversa». 🔗juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Caltanissetta, il procuratore Prestipino indagato per rivelazione di segreto d'ufficio; Il magistrato Michele Prestipino indagato per rivelazione di segreto d’ufficio; Greco parte lesa a Roma. Sfida per avere l'inchiesta; “Un piano contro i pm Prestipino e Musarò”. Rivelazione choc del pentito Fondacaro. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Prestipino indagato per rivelazione di segreto d'ufficio - Il procuratore aggiunto della Dna avrebbe riferito notizie riservate sullo stato delle indagini sulle cosche calabresi e sulle infiltrazioni al Nord ... 🔗corriere.it

Procuratore aggiunto prestipino indagato a caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio su indagini antimafia - Il procuratore aggiunto Michele Prestipino della Direzione nazionale antimafia è indagato a Caltanissetta per aver rivelato segreti sulle indagini alle cosche calabresi, coinvolgendo Gianni de Gennaro ... 🔗gaeta.it

Il magistrato Michele Prestipino indagato per rivelazione di segreto d’ufficio - La conversazione sarebbe stata intercettata nell’ambito di una inchiesta di Caltanissetta sul periodo delle stragi del 1992 ... 🔗ilcorrieredelgiorno.it