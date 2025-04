Indagato il procuratore Michele Prestipino

Il procuratore aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo Michele Prestipino è sotto indagine da parte della procura di Caltanissetta per rivelazione di segreto d'ufficio. L'ipotesi d'accusa, come spiega il procuratore Salvatore De Luca, nasce dalle indagine seguite dalla sezione Anticrimine del Ros dei carabinieri di Caltanissetta. Prestipino, che è stato ascoltato dai magistrati nisseni avvalendosi della facoltà di non rispondere, secondo l'ipotesi accusatoria, in qualità di procuratore aggiunto della Dnna con delega al coordinamento delle sezioni 'ndrangheta e Cosa nostra, avrebbe rivelato notizie riservate all'ex capo della polizia Gianni De Gennaro (oggi presidente del consorzio di imprese Eurolink incaricato dell'esecuzione di opere importanti come il ponte sullo Stretto) e a Francesco Gratteri, consulente della società Webuild, socio di maggioranza del consorzio.

