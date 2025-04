Incontro sulle patologie oncologiche ginecologiche

Incontro sulla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche e ginecologiche. Oggi dalle 16 alle 18 in Sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti parteciperanno la direttrice generale dell'Aoup Silvia Briani, l'assessore alle pari opportunità Gabriella Porcaro (nella foto) con l'Associazione Alleanza contro il tumore ovarico. L'Incontro, aperto al pubblico, sarà articolato da domande rivolte dai cittadini agli esperti su temi che riguardano la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie oncologiche ginecologiche. Saranno presenti rappresentanti delle associazioni delle pazienti e tra specialisti: Rachele Antognoli, Carmelo Bengala, Pietro Bottone, Adelaide Caligo, Caterina Congregati, Stefania Cosio, Tina La Liscia, Pietro Lippolis, Sabina Pistolesi, Tommaso Simoncini.

