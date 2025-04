Incidente tra tre auto nella galleria dell' autostrada a Milano | 5 km di coda

auto sull'autostrada A4 nel Milanese. Attorno alle 11.30 diversi veicoli sono stati coinvolti in un Incidente all'interno della galleria nei pressi dell'uscita per Sesto San Giovanni Cinisello Balsamo, in direzione Venezia. Sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza. 🔗 Milanotoday.it - Incidente tra tre auto nella galleria dell'autostrada a Milano: 5 km di coda Carambola tra diversesull'strada A4 nel Milanese. Attorno alle 11.30 diversi veicoli sono stati coinvolti in unall'internonei pressi'uscita per Sesto San Giovanni Cinisello Balsamo, in direzione Venezia. Sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza. 🔗 Milanotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Siracusa–Modica, incidente in autostrada: auto travolgono un bovino, tre donne in ospedale - MODICA – Paura sull’autostrada Siracusa–Modica a seguito di un insolito e pericoloso incidente. Due vetture sono rimaste coinvolte in uno scontro causato dalla presenza improvvisa di un bovino sulla carreggiata, che è stato investito e ucciso nell’impatto. A bordo dei veicoli viaggiavano tre donne: una madre e una figlia su una Hyundai, e una donna in gravidanza alla guida di una Fiat 500. L’impatto con l’animale è stato inevitabile per entrambe le auto, che si sono scontrate con il bovino causando danni ai veicoli e momenti di forte tensione per gli occupanti. 🔗thesocialpost.it

Incidente sulla Cilentana, tra 3 auto: tre feriti in ospedale - Brutto incidente sulla Cilentana, oggi pomeriggio: tre auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate nei pressi dello svincolo di Agropoli Nord ed una delle vetture è finita fuori strada. Tre i feriti che sono stati condotti in ospedale dai sanitari del 118. L'intervento Presenti... 🔗salernotoday.it

Incidente mortale in galleria, lo schianto tra le auto è terribile. Poi la scoperta choc su uno degli automobilisti - Uno scioccante incidente stradale ha strappato alla vita Marco, un uomo di 39 anni che era diventato papà per la terza volta da pochi mesi. Lo schianto fatale è avvenuto all’interno di una galleria, mentre lui era alla guida della sua automobile, una Renault Clio. A impattarsi con lui frontalmente è stata una Lancia Ypsilon, condotta da un ragazzo di 27 anni ora finito nei guai. Marco era in auto assieme alla sua compagna, la quale è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata in prognosi riservata in ospedale. 🔗caffeinamagazine.it

Approfondimenti da altre fonti

Incidente tra tre auto nella galleria dell'autostrada a Milano: 5 km di coda; Superstrada, incidente nella galleria Dorio. Tre auto coinvolte; Incidente in tangenziale, tamponamento fra tre auto: lunghe code; Dervio, tamponamento a catena in galleria sulla Statale 36 (causato da un influencer): 4 feriti e un uomo in fuga. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Auto finisce contro ingresso galleria, morto il conducente - Un uomo è morto sul colpo in seguito ad un incidente autonomo avvenuto sulla strada statale 106 VarB nel tratto compreso tra Grotteria e Locri, nel reggino. (ANSA) ... 🔗msn.com

Locri. Un’auto finisce contro l’ingresso delle galleria Limbia, morto il conducente - Una Ford C-Max, con a bordo solo il conducente, ha perso il controllo finendo la sua corsa contro l’ingresso della galleria Limbia The post Locri. Un’auto finisce contro l’ingresso delle galleria Limb ... 🔗msn.com

Auto contro l'ingresso della galleria Limina, un morto - Grave incidente stradale sulla statale 106 tra Grotteria e Locri, in provincia di Reggio Calabria. Una sola la vettura coinvolta, una Ford C-Max che, per cause in corso di accertamento, ha perso il co ... 🔗rainews.it