Incidente tra tre auto e una moto sulla Triestina una vettura finisce nel fossato | morto il centauro tre feriti

Incidente sulla provinciale, schianto tra auto e moto: tre feriti, in azione anche l'elisoccorso - Violento schianto tra auto e moto in Brianza con intervento dei soccorsi in codice rosso. L'incidente stradale è avvenuto in via Provinciale 28, all'altezza di Monticello Brianza, poco prima delle 16 di oggi, domenica 9 marzo. Tre le persone rimaste coinvolte nel sinistro, la cui dinamica è... 🔗monzatoday.it

Scontro auto-moto a Napoli, tre feriti: ragazzo rischia la gamba. Incidente a Rione Traiano - Incidente stradale a Rione Traiano: 3 feriti. Indaga la Polizia Locale. Il giovane trasportato in ospedale in codice rosso, ma le sue condizioni sono poi migliorate.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incidente auto-moto: muore Gianni Imperioli - Tragico incidente, muore un motociclista. Il fatto intorno alle ore 17 di oggi, 9 aprile, a Ripi, nei pressi della gelateria Meringo. L'impatto ha visto coinvolti un mezzo a due ruote e un'auto. Ad avere la peggio l'uomo alla guida delle due ruote, Gianni Imperioli. Per il 48enne, molto... 🔗frosinonetoday.it

Incidente tra tre auto e una moto sulla Triestina, una vettura finisce nel fossato: morto il centauro, tre feriti - QUARTO D'ALTINO (VENEZIA) - Ancora un incidente dalll'esito tragico sulla Triestina. Nello schianto tra tre auto e una moto una vettura è finita nel fossato e il ... 🔗ilgazzettino.it

Incidente mortale a Quarto d’Altino, carambola moto e tre auto: imponenti i soccorsi - Incidente mortale poco prima delle 14 oggi, martedì 29 aprile, sulla SS14, via Triestina, zona Porte Grandi, a Quarto D'Altino (Venezia). 🔗lavocedivenezia.it

Incidente mortale sulla ss14 a quarto d’altino: uno scontro tra auto e moto causa un morto e tre feriti - Un grave incidente sulla strada statale 14 via Triestina a Porte Grandi, Quarto d’Altino (Venezia), coinvolge tre automobili e una motocicletta causando un morto e tre feriti; indagano i carabinieri. 🔗gaeta.it