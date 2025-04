Incidente tra tre auto e una moto sulla Triestina una vettura finisce nel fossato | morto il centauro Giuseppe Busatto Tre persone ferite

Incidente dall'esito tragico sulla Triestina. Nello schianto tra tre auto e una moto, una vettura è finita nel fossato e il bilancio. 🔗 Ilgazzettino.it - Incidente tra tre auto e una moto sulla Triestina, una vettura finisce nel fossato: morto il centauro Giuseppe Busatto. Tre persone ferite QUARTO D'ALTINO (VENEZIA) - Ancora undall'esito tragico. Nello schianto tra tree una, unaè finita nele il bilancio. 🔗 Ilgazzettino.it

Su altri siti se ne discute

Incidente tra tre auto e una moto sulla Triestina, una vettura finisce nel fossato: morto il centauro, tre feriti - QUARTO D'ALTINO (VENEZIA) - Ancora un incidente dall'esito tragico sulla Triestina. Nello schianto tra tre auto e una moto, una vettura è finita nel fossato e il bilancio... 🔗ilgazzettino.it

Incidente tra tre auto e una moto sulla Triestina, una vettura finisce nel fossato: morto il centauro, tre feriti - QUARTO D'ALTINO (VENEZIA) - Ancora un incidente dalll'esito tragico sulla Triestina. Nello schianto tra tre auto e una moto una vettura è finita nel fossato e il bilancio... 🔗ilgazzettino.it

Incidente sulla provinciale, schianto tra auto e moto: tre feriti, in azione anche l'elisoccorso - Violento schianto tra auto e moto in Brianza con intervento dei soccorsi in codice rosso. L'incidente stradale è avvenuto in via Provinciale 28, all'altezza di Monticello Brianza, poco prima delle 16 di oggi, domenica 9 marzo. Tre le persone rimaste coinvolte nel sinistro, la cui dinamica è... 🔗monzatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Incidenti, scontro tra tre auto e una moto sulla Triestina: un morto e tre feriti. Nel Trevigiano perde la vita un altro motociclista; Incidente tra tre auto e una moto sulla Triestina, una vettura finisce nel fossato: morto il centauro, tre feriti; Incidente mortale a Quarto d’Altino, carambola moto e tre auto: imponenti i soccorsi; Tragico incidente sulla SS14, coinvolte tre auto e una moto: il centauro perde la vita. 🔗Ne parlano su altre fonti

Incidente tra tre auto e una moto sulla Triestina, una vettura finisce nel fossato: morto il centauro, tre feriti - QUARTO D'ALTINO (VENEZIA) - Ancora un incidente dall'esito tragico sulla Triestina. Nello schianto tra tre auto e una moto una vettura è finita nel fossato e il ... 🔗msn.com

Collisione tra auto e moto, pesante il bilancio: un morto e tre feriti - E' di un morto e tre feriti il bilancio di una collisione a catena tra tre automobili ed una motocicletta avvenuta sulla SS14, via Triestina, all'altezza di Porte Grandi, a Quarto D'Altino ( Venezia ) ... 🔗rainews.it

Tragico incidente sulla SS14, coinvolte tre auto e una moto: il centauro perde la vita - QUARTO D'ALTINO (VE) – Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 29 aprile, lungo la SS14, via Triestina, all’altezza di Porte Grandi, nel territorio comunale di Quarto ... 🔗nordest24.it