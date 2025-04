Incidente sul lavoro | operaio del Cremonese muore schiacciato da un escavatore

operaio di 35 anni egiziano è morto nel pomeriggio a Soresina , in provincia di Cremona, dopo essere rimasto schiacciato dalla benna dell’escavatore che stava manovrando durante i lavori di ristrutturazione di un parcheggio di un supermercato. L’uomo, dipendente di un ditta edile della provincia di Milano, era da solo al momento dell’Incidente avvenuto poco dopo le 14.30 nella zona industriale. 🔗 Feedpress.me - Incidente sul lavoro: operaio del Cremonese muore schiacciato da un escavatore Undi 35 anni egiziano è morto nel pomeriggio a Soresina , in provincia di Cremona, dopo essere rimastodalla benna dell’che stava manovrando durante i lavori di ristrutturazione di un parcheggio di un supermercato. L’uomo, dipendente di un ditta edile della provincia di Milano, era da solo al momento dell’avvenuto poco dopo le 14.30 nella zona industriale. 🔗 Feedpress.me

Su questo argomento da altre fonti

Operaio muore schiacciato sotto una pressa, incidente sul lavoro nel Cremonese - (Adnkronos) – Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta nel Cremonese: un operaio di 58 anni ha perso la vita mentre lavorava in una azienda del settore giardinaggio a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe finito sotto una pressa schiaccia cartone senza […] L'articolo Operaio muore schiacciato sotto una pressa, incidente sul lavoro nel Cremonese proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Tragico incidente sul lavoro nel Cremonese, operaio muore schiacciato sotto una pressa - Si registra un ennesimo incidente sul lavoro nel Cremonese: un operaio di 58 anni ha tragicamente perso la vita durante l’attività lavorativa presso un’azienda del settore giardinaggio a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. L’incidente si è verificato poco oltre le 10 di questa mattina. Dai primi rilievi, pare che l’uomo sia finito sotto una pressa schiaccia cartone senza che nessuno potesse intervenire per aiutarlo. 🔗dayitalianews.com

Operaio muore schiacciato sotto una pressa, incidente sul lavoro nel Cremonese - (Adnkronos) – Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta nel Cremonese: un operaio di 58 anni ha perso la vita mentre lavorava in una azienda del settore giardinaggio a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe finito sotto una pressa schiaccia cartone senza […] 🔗periodicodaily.com

Su questo argomento da altre fonti

Incidente sul lavoro nel Cremonese, morto operaio 35enne a Soresina; Operaio rimane schiacciato dalla benna dell'escavatore che sta manovrando nel Cremonese: morto 35enne; Operaio muore schiacciato sotto una pressa, incidente sul lavoro nel Cremonese; Schiacciato dalla pressa, muore un operaio 58enne. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Incidente sul lavoro nel Cremonese, morto operaio 35enne a Soresina - Secondo i primi accertamenti, la vittima, un gruista, avrebbe azionato per errore la benna del suo mezzo e la pala lo avrebbe agganciato per poi continuare verso il basso senza che nessuno potesse ... 🔗tg24.sky.it

Operaio rimane schiacciato dalla benna dell’escavatore che sta manovrando nel Cremonese: morto 35enne - Un operaio di 35 anni è deceduto nel pomeriggio del 29 aprile in seguito a un incidente sul lavoro a Soresina (Cremona) ... 🔗fanpage.it

Agganciato da una benna, muore operaio nel Cremonese - Un operaio di 35 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere a Soresina, in provincia di Cremona. (ANSA) ... 🔗msn.com