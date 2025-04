Incidente sul lavoro nel Cremonese morto operaio 35enne

operaio di 35 anni è morto a causa di un Incidente sul lavoro che si è verificato questo pomeriggio durante i lavori di ristrutturazione di un parcheggio di un supermercato a Soresina, in provincia di Cremona.La dinamica dell’Incidente: l’operaio schiacciato dalla benna dell’escavatoreLa vittima è rimasta schiacciata dalla benna dell’escavatore che stava manovrando. Un malore o una distrazione avrebbe provocato lo spostamento della pala anteriore del mezzo che lo avrebbe colpito alla testa. Inutili i soccorsi del 118. Il pm di turno di Cremona ha disposto il sequestro del mezzo di lavoro e l’autopsia sul corpo dell’operaio. Negli accertamenti saranno coinvolti anche gli ispettori dell’Ats Val Padana. 🔗 Lapresse.it - Incidente sul lavoro nel Cremonese, morto operaio 35enne Undi 35 anni èa causa di unsulche si è verificato questo pomeriggio durante i lavori di ristrutturazione di un parcheggio di un supermercato a Soresina, in provincia di Cremona.La dinamica dell’: l’schiacciato dalla benna dell’escavatoreLa vittima è rimasta schiacciata dalla benna dell’escavatore che stava manovrando. Un malore o una distrazione avrebbe provocato lo spostamento della pala anteriore del mezzo che lo avrebbe colpito alla testa. Inutili i soccorsi del 118. Il pm di turno di Cremona ha disposto il sequestro del mezzo die l’autopsia sul corpo dell’. Negli accertamenti saranno coinvolti anche gli ispettori dell’Ats Val Padana. 🔗 Lapresse.it

