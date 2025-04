Incidente stradale nel Milanese investito bimbo di 8 anni | è grave

anni è stato investito in strada da un automobilista che stava facendo retromarcia, in via Aldo Moro nel comune di Vignate, nell’hinterland di Milano. Il bimbo, secondo quanto apprende LaPresse, stava giocando con il fratello gemello, quando è stato travolto dal veicolo condotto da un anziano che si è fermato subito a prestare soccorso. Il piccolo è stato trasferito d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza in gravi condizioni. 🔗 Lapresse.it - Incidente stradale nel Milanese, investito bimbo di 8 anni: è grave Un bambino di 8è statoin strada da un automobilista che stava facendo retromarcia, in via Aldo Moro nel comune di Vignate, nell’hinterland di Milano. Il, secondo quanto apprende LaPresse, stava giocando con il fratello gemello, quando è stato travolto dal veicolo condotto da un anziano che si è fermato subito a prestare soccorso. Il piccolo è stato trasferito d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza in gravi condizioni. 🔗 Lapresse.it

Su altri siti se ne discute

Incidente stradale all'Arenaccia: anziano investito sulle strisce pedonali scolorite - Ennesimo incidente all'Arenaccia all'altezza di via Polveriera. "Un anziano è stato investito da un motorino mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali", denuncia il consigliere Enrico Cella. "Anche il conducente della moto ha riportato serie conseguenze e trasportato in ospedale... 🔗napolitoday.it

Tragico incidente stradale, muore investito da un taxi - Questa mattina, poco dopo le 8 del mattino, si è verificato un grave incidente stradale in via Don Giovanni Bosco. Un 61enne è stato investito da un taxi mentre attraversava la strada. L'impatto è stato violento e per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante il celere trasporto in... 🔗napolitoday.it

Incidente stradale a Lissone, investito un bimbo di 8 anni: trasferito in ospedale - Incidente stradale a Lissone (Monza e Brianza). Un ragazzino di 8 anni è stato investito. È stato trasferito in codice giallo in ospedale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Incidente nel Milanese, investito un bambino di 8 anni: portato in ospedale in l'elicottero con urgenza; Incidente a Nova Milanese, investito un pedone nella notte; Incidente a Milano, Maricela Rivas travolta e uccisa da una moto in viale Toscana vicino alla Bocconi: aveva 29 anni; Monza: il ciclista morto investito era un 92enne, in bicicletta da Milano. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Lazzate, Sebastian Monguzzi morto in un incidente stradale: il figlio di 10 anni investito e ucciso da un’auto nel 2011 - Lo ha ricordato il sindaco Andrea Monti nel messaggio di cordoglio affidato ai social: “Il mio e il nostro pensiero va alla moglie e alla figlia, una famiglia già duramente colpita” ... 🔗msn.com

Incidente tra camion in tangenziale a Milano: oltre 5 km di coda - Lo schianto ha provocato un serpentone di auto in coda lungo 5 chilometri (in aumento), tra le uscite Ss 414 Val Tidone/Milano Vigentina e Ss 35 Pavia/Milano Ticinese, in direzione A8. Sul posto è ... 🔗milanotoday.it

Monza, ciclista travolto e trascinato per 500 metri: autista indagato per omicidio stradale - È indagato per omicidio stradale il conducente dell’autoarticolato che questa mattina ha investito e ucciso un ciclista a Monza, lungo viale Cesare Battisti. 🔗mbnews.it