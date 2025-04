Incidente stradale moto contro auto | morto un 30enne

Incidente stradale: morto un giovane. Un uomo di circa 30 anni, Vincenzo Lombardo residente a Rutigliano (Bari), è morto nella serata di oggi in un Incidente stradale avvenuto alla. 🔗 Quotidianodipuglia.it - Incidente stradale, moto contro auto: morto un 30enne un giovane. Un uomo di circa 30 anni, Vincenzo Lombardo residente a Rutigliano (Bari), ènella serata di oggi in unavvenuto alla. 🔗 Quotidianodipuglia.it

Incidente stradale, Ciro si schianta in moto contro un'auto: muore poco dopo al Cardarelli - Tragedia stradale nei pressi di Casavatore. Il 39enne Ciro Nazzaro, mentre percorreva in sella ad una moto di grossa cilindrata la carreggiata, si sarebbe scontrato per ragioni da accertare contro un'automobile. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Cardarelli, dove è morto poco dopo... 🔗napolitoday.it

Incidente stradale a Milano, si schianta con la sua moto contro un’auto: 35enne in gravi condizioni - Ieri, venerdì 28 febbraio, un uomo di 35 anni si è schiantato contro un'auto mentre era alla guida della sua moto. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano in gravissime condizioni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Terribile incidente stradale sulla statale 410 Naro- Canicattì: moto contro auto, un ferito grave - Un incidente stradale si è verificato sulla statale 410 dir, che collega Naro a Canicattì. A scontrarsi sono stati una Fiat Punto e una moto di grossa cilindrata, modello Aprilia. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un artigiano cinquantenne di Naro, che ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con l’elisoccorso. Le quattro persone a bordo dell’auto non hanno subito conseguenze. 🔗dayitalianews.com

Moto contro un trattore, centauro muore a 28 anni: è la terza vittima in 5 giorni dopo Marco Canonico e Giacomo Bologna - Un 28enne a bordo della sua moto è morto oggi pomeriggio, 29 aprile, alle 16.30 schiantandosi contro un trattore. L’incidente ... 🔗msn.com

Con la moto contro un furgone, muore 16enne - L'incidente poco dopo le 20 a Mamiano, alle porte del paese: all'arrivo dei soccorsi per la ragazza non c'era ormai più nulla da fare ... 🔗rainews.it

Incidente in moto contro un trattore su via Roma: morto il centauro 28enne - GORGO Ancora sangue sulle strade trevigiane: incidente mortale a Gorgo, in via Roma. È successo oggi (29 aprile) intorno alle 16.30, in località Navolè. La ... 🔗ilgazzettino.it