Incidente stradale a Treglio | perde il controllo dell' auto e finisce sulla ferrovia

Incidente stradale questa mattina, 29 aprile, a Treglio. Alle 8.30 un uomo di 52 anni, residente nel comune frentano, aveva appena accompagnato il figlio a scuola e stava tornando a casa.Ma, mentre era alla guida della sua Bmw, percorrendo via Paglieroni (la parallela di via Per Treglio). 🔗 Chietitoday.it - Incidente stradale a Treglio: perde il controllo dell'auto e finisce sulla ferrovia questa mattina, 29 aprile, a. Alle 8.30 un uomo di 52 anni, residente nel comune frentano, aveva appena accompagnato il figlio a scuola e stava tornando a casa.Ma, mentre era alla guidaa sua Bmw, percorrendo via Paglieroni (la parallela di via Per). 🔗 Chietitoday.it

