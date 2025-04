Incidente nella galleria alle porte di Monza tra tre auto | 5 km di coda

alle 11.30 di oggi, martedì 29 aprile, diversi veicoli sono stati coinvolti in un Incidente all'interno della galleria nei pressi dell'uscita per Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, in direzione Venezia. Sul posto l'Agenzia regionale. 🔗 Monzatoday.it - Incidente nella galleria alle porte di Monza tra tre auto: 5 km di coda Come ha riportato la redazione di MilanoToday , intorno11.30 di oggi, martedì 29 aprile, diversi veicoli sono stati coinvolti in unall'interno dellanei pressi dell'uscita per Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, in direzione Venezia. Sul posto l'Agenzia regionale. 🔗 Monzatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne

