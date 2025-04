Incidente nel Milanese investito un bambino di 8 anni | è grave

grave Incidente nel tardo pomeriggio di martedì 29 aprile a Vignate. Un bambino di 8 anni è stato investito da un automobilista per cause ancora da accertare. Il piccolo è stato portato in codice rosso in ospedale. I soccorsiL'Incidente è avvenuto una ventina di minuti prima delle 18. Lo. 🔗 Milanotoday.it - Incidente nel Milanese, investito un bambino di 8 anni: è grave nel tardo pomeriggio di martedì 29 aprile a Vignate. Undi 8è statoda un automobilista per cause ancora da accertare. Il piccolo è stato portato in codice rosso in ospedale. I soccorsiL'è avvenuto una ventina di minuti prima delle 18. Lo. 🔗 Milanotoday.it

