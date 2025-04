Incidente nel Barese | investita da un furgone donna in gravi condizioni

furgone mentre stava attraversando la strada. Vittima dell'Incidente, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 28 aprile alla periferia di Putignano, una donna di circa 35 anni. Dopo l'impatto, il conducente si sarebbe dileguato senza prestare soccorso, ma sarebbe stato successivamente. 🔗 Baritoday.it - Incidente nel Barese: investita da un furgone, donna in gravi condizioni Travolta da unmentre stava attraversando la strada. Vittima dell', avvenuto nel pomeriggio di lunedì 28 aprile alla periferia di Putignano, unadi circa 35 anni. Dopo l'impatto, il conducente si sarebbe dileguato senza prestare soccorso, ma sarebbe stato successivamente. 🔗 Baritoday.it

Su altri siti se ne discute

Incidente a Trescore Balneario, investita da un furgone e schiacciata contro un muro - Trescore Balneario (Bergamo) – Incidente stradale, oggi poco prima delle 14, in via Antonio Pasinetti a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Stando a una prima ricostruzione dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), una donna di 55 anni è stata investita da un furgone ed è rimasta schiacciata tra il veicolo e un muro. Ma la dinamica e le cause di quanto accaduto sono ancora tutte da chiarire. 🔗ilgiorno.it

Incidente in bici: 46enne investita da un furgone pirata, trovato il conducente - Investita da un furgone pirata. Ferita una donna di 46 anni caduta rovinosamente a terra dopo l’impatto con il mezzo che non si è fermato procedendo invece la sua corsa senza lasciare alcuna traccia. Al termine degli accertamenti condotti dalla polizia locale il conducente del furgone è stato poi... 🔗latinatoday.it

Incidente ai Colli, furgone si ribalta dopo scontro con un suv: chiusa strada del Palazzo - Incidente nella zona dei colli di Pescara con un furgone che si è ribaltato a causa di uno scontro laterale con un suv della Jeep. Come informa la polizia locale si è resa necessaria la chiusura di strada del Palazzo a causa del sinistro. Il tratto interessato è quello compreso tra via... 🔗ilpescara.it

Cosa riportano altre fonti

Incidente nel Barese: investita da un furgone, donna in gravi condizioni; Dramma in città, furgone investe una donna e scappa: 35enne in coma, identificato il pirata della strada; Bimbo di 3 anni in bicicletta investito da un furgone in via Parma - Bolzano; Scontro tra furgone e moto in via Oberdan: 17enne in prognosi riservata. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente nel Barese: investita da un furgone, donna in gravi condizioni - E' accaduto a Putignano nella giornata di lunedì: il conducente, allontanatosi in un primo momento senza prestare soccorso, sarebbe stato poi individuato ... 🔗baritoday.it

Putignano, alla guida di un furgone travolge una 35enne e fugge: arrestato un 26enne - PUTIGNANO - Alla guida di un furgone, ieri sera a Putignano, nel Barese, avrebbe travolto e investito una 35enne per poi scappare senza prestarle soccorso. L’uomo è stato poi identificato e ora la sua ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Ragazza morta in un incidente con la moto nel Barese, arrestato un prete - Per l'incidente stradale in cui il 2 aprile è morta la 32enne rugbista Fabiana Chiarappa, i carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari don ... 🔗affaritaliani.it