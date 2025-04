Incidente mortale nella cava annullato il concerto del Primo Maggio a Marina di Massa

Massa-Carrara, 29 aprile 2025 – Uno stop doveroso. E’ stato annullato il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa (Massa Carrara). La decisione inseguito all'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi. Lo comunica la Cgil di Massa Carrara. "Abbiamo deciso di spostare il concerto - spiega il segretario Cgil Massa Carrara, Nicola Del Vecchio -. Oltretutto, abbiamo saputo che quel giorno sarebbe stato proprio il compleanno di Paolo Lambruschi. Il nostro Primo Maggio sarà dunque giornata di mobilitazione, in cui tornare a chiedere a gran voce che il lavoro, fondamento della Repubblica, non si trasformi mai in morte”.“Assieme a Cisl e Uil - aggiunge - abbiamo deciso di iniziare la giornata con la deposizione di una corona al monumento ai caduti sul lavoro in piazza San Francesco, per poi recarci nel pratese, a Montemurlo, dove ci sarà una delle tre grandi manifestazioni nazionali”. 🔗 Lanazione.it - Incidente mortale nella cava, annullato il concerto del Primo Maggio a Marina di Massa -Carrara, 29 aprile 2025 – Uno stop doveroso. E’ statoil tradizionaledelin programma al parco della Comasca adiCarrara). La decisione inseguito all'infortuniosul lavoro in unaa Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi. Lo comunica la Cgil diCarrara. "Abbiamo deciso di spostare il- spiega il segretario CgilCarrara, Nicola Del Vecchio -. Oltretutto, abbiamo saputo che quel giorno sarebbe stato proprio il compleanno di Paolo Lambruschi. Il nostrosarà dunque giornata di mobilitazione, in cui tornare a chiedere a gran voce che il lavoro, fondamento della Repubblica, non si trasformi mai in morte”.“Assieme a Cisl e Uil - aggiunge - abbiamo deciso di iniziare la giornata con la deposizione di una corona al monumento ai caduti sul lavoro in piazza San Francesco, per poi recarci nel pratese, a Montemurlo, dove ci sarà una delle tre grandi manifestazioni nazionali”. 🔗 Lanazione.it

