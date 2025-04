Incidente con pullman e pedone chiusura e disagi al traffico in viale Italia

Incidente stradale ha causato gravi ripercussioni al traffico in viale Italia. E' quanto accaduto martedì pomeriggio intorno le 15.30-16. La strada è stata anche chiusa al traffico in quanto sono rimasti coinvolti un pullman di trasporto privato, in quel momento senza passeggeri. 🔗 Forlitoday.it - Incidente con pullman e pedone, chiusura e disagi al traffico in viale Italia Unstradale ha causato gravi ripercussioni alin. E' quanto accaduto martedì pomeriggio intorno le 15.30-16. La strada è stata anche chiusa alin quanto sono rimasti coinvolti undi trasporto privato, in quel momento senza passeggeri. 🔗 Forlitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente sulla Napoleona, pedone investito mentre attraversa: è grave - Ancora un grave incidente sulla Napoleona a Como, ieri sera 26 febbraio intorno alle 20.21. Secondo quanto è stato possibile ricostruire un uomo di 61 anni che stava attraversando sarebbe stato travolto da un'auto. I soccorsi sono partiti, come riportato su Areu (Agenzia regionale emergenza... 🔗quicomo.it

Incidente tra auto e pullman dell'Ast, tanta paura per i passeggeri della vettura - Per fortuna l'incidente non ha registrato feriti per coloro che occupavano l'auto. All'interno - da quanto si è appreso - si trovavano anche bambini. Intorno alle 14 ad angolo tra via San Cosimo e via Don Blasco un pullman dell'Ast e la vettura si sono "agganciate" Sono intervenuti i vigili... 🔗messinatoday.it

Incidente a Torino: scontro tra auto e pullman Gtt, conducente del bus in ospedale - Incidente stradale nella serata di ieri, sabato 22 febbraio 2025, a Torino. Poco prima delle 22, un autobus del Gruppo Torinese Trasporti (linea 49) e un'auto Fiat Punto si sono scontrati all'incrocio tra via Cigna e corso Vigevano. Sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale e... 🔗torinotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Incidente con pullman e pedone, chiusura e disagi al traffico in viale Italia; Incidente autobus a Napoli: pedone investito, portato in ospedale in codice rosso; Incidente in via Libertà, uomo investito da un autobus: è grave; Incidente con bus nel centro di Napoli, pedone finisce in codice rosso in ospedale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente mortale a Roma: pedone travolto da un’auto sulla via Trionfale. È deceduto sul colpo - Roma, 15 aprile 2025 – Pedone investito e ucciso ne cuore della ... I filmati saranno utili per stabilire le responsabilità dell’incidente. 🔗quotidiano.net

Incidente a Roma, auto travolge pedone: morto 47enne - Un uomo di 47 anni di origini peruviane è stato falciato da un’auto guidata da un diciannovenne italiano all’altezza del civico 8745. Il pedone… Leggi ... 🔗informazione.it

Pedone investito a Roma: un drammatico incidente in via Trionfale lascia un morto - Il pedone stava attraversando la strada quando è stato centrato ... Controlli e accertamenti sul giovane conducente Dopo l’incidente, il giovane automobilista si è fermato per prestare soccorso alla ... 🔗gaeta.it