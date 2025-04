Incidente all' incrocio fra le vie Tommaso Cannizzaro e La Farina | ferito un motociclista

Incidente questo pomeriggio all'incrocio fra via La Farina e la via Tommaso Cannizzaro all'altezza della villetta "S. Quasimodo". Per cause in corso di accertamento un'auto e un motorino si sono scontrate fra di loro. Ad avere la peggio il ragazzo che guidava il mezzo a due ruote che è finito a.

