Incidente a Torino San Donato | scontro tra due auto all' incrocio una si ribalta in carreggiata

Incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 29 aprile 2025, all'incrocio tra via Don Bosco e via Avellino a Torino. A scontrarsi sono state due auto, una Smart ForFour, che percorreva via Avellino (e aveva quindi il segnale di stop), e una Opel che percorreva via Don Bosco.

Incidente stradale in via Tarlati: minore trasportato al San Donato - Il servizio di emergenza 118 dell’Asl Tse è stato attivato oggi alle ore 14:35 a seguito di un incidente stradale tra un’auto e uno scooter in via Tarlati, nel comune di Arezzo. A seguito dello scontro, un minore è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’auto infermierizzata di Arezzo, la Croce Bianca di Arezzo e la polizia municipale per i rilievi dell’incidente e la gestione della viabilità. 🔗lortica.it

Incendio a Torino San Donato: a fuoco un appartamento che resta distrutto, inagibili altri due - Un appartamento distrutto e altri due inagibili. È il bilancio dell'incendio divampato nella serata di sabato 8 febbraio 2025 nel palazzo di via Sobrero 16 a Torino, all'incrocio con via Pacinotti. Lo stabile è stato evacuato per consentire i soccorsi, mentre tre ragazzi che abitano... 🔗torinotoday.it

Incendio doloso a Torino San Donato: bruciati i beni di un senzatetto sulla passeralla pedonale - Nella notte di oggi, giovedì 13 febbraio 2025, qualcuno ha dato fuoco ai pochi beni, tra cui un materasso e alcune coperte, di un senzatetto che si era accampato su una delle due passerelle pedonali in legno di corso Gamba a Torino. La parte bruciata è stata interdetta all'accesso dei pedoni così... 🔗torinotoday.it

Incidente a Torino San Donato: scontro tra due auto all'incrocio, una si ribalta in carreggiata - Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 29 aprile 2025, all'incrocio tra via Don Bosco e via Avellino a Torino. A scontrarsi sono state due auto, una Smart ForFour, che percorreva via ... 🔗torinotoday.it

Torino, brutto incidente stradale: gravissimo un motociclista - TORINO – Nel tardo pomeriggio di ieri, un motociclista è rimasto gravemente ferito a seguito di un brutto incidente avvenuto in via Bologna, all’incrocio con via Pacini, a Torino. 🔗quotidianopiemontese.it

Incidente sulla Tiburtina Valeria di Tagliacozzo, all’altezza del bivio per San Donato: tre auto coinvolte, sul posto carabinieri ed ambulanza - Tagliacozzo – È di pochi minuti fa l’incidente che ha coinvolto tre macchine ... era ferma in attesa di svoltare al bivio per San Donato, dietro di lei la macchina nera ad aspettare. 🔗terremarsicane.it