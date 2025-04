Incidente a Napoli | 54enne si schianta con lo scooter è in gravi condizioni

condizioni gravi un uomo di 54 anni che ieri sera, mentre percorreva il ponte dei Granili in direzione Napoli a bordo di uno scooter Piaggio Beverly, ha perso il controllo del mezzo. 🔗 Ilmattino.it - Incidente a Napoli: 54enne si schianta con lo scooter, è in gravi condizioni È inun uomo di 54 anni che ieri sera, mentre percorreva il ponte dei Granili in direzionea bordo di unoPiaggio Beverly, ha perso il controllo del mezzo. 🔗 Ilmattino.it

Si schianta con la moto a Napoli, Ciro Nazzaro muore a 39 anni: incidente stradale a Capodichino - Morto motociclista 39enne in un incidente stradale a Napoli, nella zona di Capodichino. Sul posto l'infortunistica Stradale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Auto si schianta contro muro, incidente al Centro Direzionale di Napoli - Incidente in via Domenico Aulisio, alle spalle del Centro Direzionale. Auto si schianta nel muro dell'ex mercato ortofrutticolo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Si schianta con l’auto contro i new jersey di cemento: incidente nella Galleria Quattro Giornate a Napoli - Violento incidente stradale nella Galleria Quattro Giornate, tra piazza Sannazaro e Fuorigrotta. Simeone (Napoli Pedala): "Serve più sicurezza"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Si schianta con lo scooter in via Marina, 54enne gravissimo in ospedale. Incidente al Ponte dei Granili - Incidente stradale al Ponte dei Granili, in via Marina a Napoli. Ferito un uomo di 54 anni. Ricoverato all’Ospedale del Mare. 🔗fanpage.it

Vomero, auto si schianta e si ribalta in via Pigna: ferito conducente - Incidente stradale in via Pigna. Auto si schianta e si ribalta. Sul posto la Polizia Locale con l’UO Fuorigrotta. 🔗fanpage.it