Inchiesta Doppia Curva tre ultras del Milan a processo con il rito abbreviato | tra loro anche l’ex bodyguard di Fedez

rito abbreviato ai tre ultras Milanisti che avevano scelto il rito ordinario nel processo sull'Inchiesta Doppia Curva di San Siro: Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez, Francesco Lucci, fratello dell'ex capo ultrà Luca, e Riccardo Bonissi. A giugno la sentenza. 🔗 La giudice Ilaria Simi De Burgis ha concesso ilai treisti che avevano scelto ilordinario nelsull'di San Siro: Christian Rosiello, exdi, Francesco Lucci, fratello dell'ex capo ultrà Luca, e Riccardo Bonissi. A giugno la sentenza. 🔗 Fanpage.it

Altri cinque arresti nel clan di Luca Lucci, in carcere per l’inchiesta Doppia Curva - La polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha disposto altri cinque arresti nell’entourage di Luca Lucci, l’ex capo ultrà del Milan in carcere nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva. Le accuse sono di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. La Squadra Mobile, spiega Calcio e Finanza, è arrivata ai cinque soggetti grazie a un filone d’indagine legato all’agguato mortale fallito contro il pusher Enzo Anghinelli. 🔗lettera43.it

Inchiesta Doppia Curva, Beretta parla di regali da Lukaku e dei rapporti con Marotta e Zanetti - Un orologio ricevuto direttamente da Romelu Lukaku in regalo, ma anche i continui incontri con l’attuale presidente Beppe Marotta e con l’ex capitano Javier Zanetti. L’inchiesta Doppia Curva prosegue e dopo la decisione del tribunale di Milano di accogliere la richiesta di Inter, Milan e Lega Serie A di costituirsi parte civile, il Corriere della Sera ha parlato di alcuni passaggi degli interrogatori di Andrea Beretta. 🔗lettera43.it

Inchiesta Doppia Curva, chiesto il processo per i capi ultrà di Inter e Milan e per il politico Manfredi Palmeri - La richiesta di processo riguarda in totale 11 persone e 8 società. Tra loro ci sono anche il capo della Curva Sud milanista Luca Lucci e l leader nerazzurro Andrea Beretta.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Inchiesta Curve: rito abbreviato per il fratello di Lucci, l’ex bodyguard di Fedez e Bonissi - I tre risultano indagati in un filone dell’inchiesta che nel settembre 2024 ha portato all’arresto di 19 capi ultrà di Milan e Inter. Sono accusati di associazione a delinquere, estorsioni e pestaggi ... 🔗msn.com

Processo Doppia Curva, tre ultrà rossoneri chiedono il rito abbreviato a Milano - Hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato i tre ultrà rossoneri indagati nella maxi inchiesta della procura di Milano sulle curve di San Siro. In seguito a un aggravamento delle accuse ... 🔗msn.com

