Incendio sul treno regionale all’altezza di Bagnara | attimi di panico tra i passeggeri

panico e paura martedì mattina a bordo di un treno regionale partito da Cosenza e diretto a Reggio Calabria, dove si è sviluppato un Incendio mentre il convoglio attraversava la galleria nei pressi della stazione di Bagnara Calabra.Le fiamme si sarebbero sprigionate nel vano motore elettrico di uno dei nuovi treni "Pop", recentemente acquistati dalla Regione Calabria. Il rogo, avvenuto all'interno della galleria, ha immediatamente generato apprensione tra i viaggiatori.Il personale di Trenitalia ha invitato tutti i passeggeri a spostarsi verso il fondo del treno, mentre il fumo iniziava a propagarsi nei vagoni e l'impianto antIncendio entrava in funzione. Al momento, il treno risulta fermo alla stazione tirrenica di Bagnara, ma la dinamica dell'incidente non è stata ancora chiarita, anche perché dalla compagnia ferroviaria non trapela alcuna informazione ufficiale.

