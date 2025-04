Incendio in un condominio fumo e fiamme nel palazzo | 82enne portata in ospedale

portata in ospedale a causa dell'Incendio divampato nel condominio dove abita, in un palazzo di via Don Milani, a Firenze. A prendere fuoco è stato del materiale in un disimpegno condominiale situato in prossimità dei garage di un edificio composto da 3 piani.Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco con un'autobotte e un'autoscala a scopo precauzionale, per la presenza dei fumi della combustione. E' stato necessario l'intervento del personale sanitario per il trasporto in ospedale per accertamenti della donna.

