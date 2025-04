Incendio in centro a Roma le fiamme distruggono una pasticceria

Incendio che ha completamente distrutto un laboratorio di pasticceria in pieno centro a Roma, in Corso Rinascimento, a poca distanza dall’ingresso del Senato. I vigili del fuoco, intervenuti con 5 autobotti, hanno domato le fiamme. Quando il rogo si è sviluppato la pasticceria era chiusa per lavori e all’interno era presente solo il proprietario che, lievemente intossicato dai fumi sprigionati dalle fiamme, è stato soccorso dai medici. 🔗 Lapresse.it - Incendio in centro a Roma, le fiamme distruggono una pasticceria Un cortocircuito potrebbe essere all’origine di unche ha completamente distrutto un laboratorio diin pieno, in Corso Rinascimento, a poca distanza dall’ingresso del Senato. I vigili del fuoco, intervenuti con 5 autobotti, hanno domato le. Quando il rogo si è sviluppato laera chiusa per lavori e all’interno era presente solo il proprietario che, lievemente intossicato dai fumi sprigionati dalle, è stato soccorso dai medici. 🔗 Lapresse.it

