Incendio devastante in un ristorante | 22 vittime e diversi feriti

Incendio scoppiato all'interno di un ristorante nella città di Liaoyang, nella provincia nordorientale di Liaoning, ha causato la morte di 22 persone e il ferimento di altre tre. Secondo quanto riportato dai media cinesi, la deflagrazione è avvenuta intorno alle 12:25 ora locale di.

Incendio in un ristorante cinese di Milano: fiamme divampano in cucina, arrivano i pompieri - L’olio bollente che s’incendia, le lingue di fuoco che si allungano sui mobili e l’intervento dei vigili del fuoco. Attimi di paura nella cucina di un ristorante cinese di via Imbonati a Milano nella notte tra domenica e lunedì 7 aprile, teatro di un incendio domato dai pompieri di via Messina... 🔗milanotoday.it

Incendio devastante a Brunate, Villa Fornasari in fiamme: colonna di fumo visibile a chilometri di distanza - Fiamme altissime e una densa colonna di fumo stanno avvolgendo Villa Fornasari a Brunate. L’incendio è divampato oggi, 2 aprile, intorno alle 19.30. Ancora ignote le cause e l’origine del rogo, ma fortunatamente la storica villa risulta disabitata, quindi non dovrebbero esserci feriti o persone... 🔗quicomo.it

Incendio al parco Miralfiore: paura vicino al ristorante Utopia - Pesaro, 17 marzo 2025 – Mattinata di fiamme e paura al parco Miralfiore. E’ quanto accaduto questa mattina e il rogo, di circa cinquanta metri di diametro, si è sviluppato per cause ancora in corso di accertamento, a circa 200 metri di distanza dal ristorante Utopia, in direzione di Villa Miralfiore. Il primo ad accorgersi e dare l’allarme è stato Andrea Boccanera, presidente dell’associazione Gulliver, che in quel momento si trovava all’interno del locale. 🔗ilrestodelcarlino.it

Monza, incendio in un ristorante di via Cederna: evacuati clienti e hotel sovrastante - Monza, incendio nella cucina del ristorante Le fiamme sono divampate intorno alle 19:50 nella cucina del ristorante, mentre nel locale erano presenti oltre trenta clienti. Il personale ... 🔗mbnews.it

Incendio nella cucina di un ristorante a Monza: ecco cos'è successo - Poco prima delle ore 20, le fiamme hanno iniziato a svilupparsi nell'area cucina del ristorante, richiedendo l'immediato ... a testimonianza della potenziale gravità dell'incendio. Grazie alla loro ... 🔗monza-news.it