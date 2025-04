Inaugurazione nuova sede di Confindustria | arrivano Abodi Orsini e Giletti

Confindustria Benevento ha una nuova sede, che nel passato ha anche ospitato la Banca d'Italia, che verrà inaugurata il prossimo 8 maggio (ore 16,30) alla presenza del presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini. Lo rendono noto Oreste Vigorito, Presidente di Confindustria Benevento, e Flavian Basile, presidente di Ance Benevento.Alla cerimonia di Inaugurazione, oltre a Orsini, interverranno l'arcivescovo metropolita di Benevento mons. Felice Accrocca, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, Emilio De Vizia, presidente di Confindustria Campania, Vincenzo De Luca, presidente della Regione e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. A coordinare i lavori sarà Massimo Giletti.

