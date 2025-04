Inaugurato il giardino della Limonaia del Palazzo Arcivescovile a Pisa

giardino all'italiana tornato allo splendore settecentesco grazie a un investimento di circa 700 mila euro e che ora potrà tornare alla fruizione pubblica

