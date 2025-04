Inaugurata la nuova viabilità a Tre Pizzi la sindaca | Baronissi cambia volto

nuova viabilità dell’area di Tre Pizzi alla presenza della sindaca Anna Petta, dell’assessore all’Urbanistica Luca Galdi, di parte dell’Amministrazione comunale e dei cittadini. L’intervento segna una tappa fondamentale per la modernizzazione del. 🔗 Salernotoday.it - Inaugurata la nuova viabilità a Tre Pizzi, la sindaca: "Baronissi cambia volto" Taglio del nastro, questo pomeriggio, per ladell’area di Trealla presenza dellaAnna Petta, dell’assessore all’Urbanistica Luca Galdi, di parte dell’Amministrazione comunale e dei cittadini. L’intervento segna una tappa fondamentale per la modernizzazione del. 🔗 Salernotoday.it

Su altri siti se ne discute

La strage senza fine sulle strade. In tre anni 55 morti e 3.900 feriti: "Più controlli e nuova viabilità" - Nel triennio 2021, 2022 e 2023 (ultimi dati Istat consolidati) in provincia di Macerata si sono verificati 2.788 incidenti stradali (in aumento), con 55 morti (in calo) e 3.909 feriti (in aumento). Numeri da brivido che certificano ancora quella che – a tutti gli effetti – si configura come una vera e propria strage. Certo, l’inasprimento dei controlli e delle sanzioni previsto dal nuovo codice della strada può dare una mano; ma bisogna agire più in profondità, armonizzando le procedure, insistendo sul fronte della prevenzione e su quello della responsabilità. 🔗ilrestodelcarlino.it

Nuova diga, tre anni in più per finirla - L'orizzonte del 2026 come previsto all'inizio, ma anche quello del 2027, sembrano allontanarsi per quanto riguarda la data di conclusione dei lavori per la nuova diga foranea del porto di Genova. A svelarlo sarebbe il Consorzio Pergenova Breakwater, guidato da Webuild secondo cui l'opera... 🔗genovatoday.it

Nuova viabilità per Focene: restyling e messa in sicurezza del Lungomare Gioacchino Rossini - Fiumicino, 8 aprile 2025 – Interventi di messa in sicurezza e restyling per migliorare la viabilità a Focene. E’ stato deciso con una delibera di giunta comunale, che riguarda in particolare il lungomare Gioacchino Rossini e l’are antistante il “Lido del Carabiniere”, che saranno interessati anche da un’operazione di manutenzione straordinaria. L’area in questione è caratterizzata da terreno sconnesso e sabbioso. 🔗ilfaroonline.it

Se ne parla anche su altri siti

Inaugurata la nuova viabilità a Tre Pizzi, la sindaca: Baronissi cambia volto; ?????????????????? ???????????? ??????????: ???????????????????? ???? ?????????? ??????????????????` ?? ?????? ??????????; Inaugurata la rotatoria di Roveredo: Una risposta ai problemi di viabilità; Inaugurata la rotatoria dei tre Comuni: ecco come cambia la viabilità. 🔗Ne parlano su altre fonti