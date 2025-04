Inaugurata la nuova viabilità a Tre Pizzi la sindaca | Baronissi cambia volto

Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Inaugurata la nuova viabilità a Tre Pizzi, Baronissi cambia volto” - La Sindaca Anna Petta: “Nuove rotatorie, piste ciclabili e più verde per collegare la Città della Medicina con il centro urbano.” È stata inaugurata questo pomeriggio la nuova viabilità dell’area di Tre Pizzi alla presenza della Sindaca Anna Petta, dell’Assessore all’Urbanistica Luca Galdi, di parte dell’Amministrazione comunale e dei cittadini. L’intervento segna una tappa fondamentale per la modernizzazione del sistema di mobilità cittadina, in connessione con lo sviluppo del polo universitario e sanitario della Città della Medicina. 🔗puntomagazine.it

