casa colonica ai piedi del Colle dell’Infinito a Recanati, proprietà di Anna Maria Dalla casapiccola. Dopo anni di contese legali vinte, la proprietaria ha deciso di rinunciare al sogno di restaurare il rudere e ha messo in vendita l’immobile con i suoi quattro ettari di terreno. La storia affonda le radici in una lunga trafila giudiziaria che ha visto la Dalla casapiccola vittoriosa su tutta la linea. Il progetto di ristrutturazione – rispettoso dei vincoli paesaggistici e ridotto a un terzo della volumetria consentita – era stato, però, da subito osteggiato da associazioni ambientaliste e perfino dalla Sovrintendenza. Ilrestodelcarlino.it - In vendita la casa sotto al Colle dell’Infinito Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un progetto nato con entusiasmo, ma stroncato da anni di battaglie giudiziarie e da resistenze che alla fine hanno avuto il potere di spegnere ogni passione. È questa, in sintesi, la parabola dellacolonica ai piedi dela Recanati, proprietà di Anna Maria Dallapiccola. Dopo anni di contese legali vinte, la proprietaria ha deciso di rinunciare al sogno di restaurare il rudere e ha messo inl’immobile con i suoi quattro ettari di terreno. La storia affonda le radici in una lunga trafila giudiziaria che ha visto la Dallapiccola vittoriosa su tutta la linea. Il progetto di ristrutturazione – rispettoso dei vincoli paesaggistici e ridotto a un terzo della volumetria consentita – era stato, però, da subito osteggiato da associazioni ambientaliste e perfino dalla Sovrintendenza.

