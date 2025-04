In una città fuori controllo nuove strisce blu saranno solo nuove strisce blu

nuove strisce blu. Una marea in piena, fino a tracimare nelle periferie. Il dibattito si è infiammato subito dopo la presentazione del Pums ed è tuttora uno degli argomenti sulla bocca di tutti. E i leccesi, così, si domandano: sarà la. 🔗 Lecceprima.it - In una città fuori controllo nuove strisce blu saranno solo nuove strisce blu L’amministrazione Poli Bortone intende inondare Lecce diblu. Una marea in piena, fino a tracimare nelle periferie. Il dibattito si è infiammato subito dopo la presentazione del Pums ed è tuttora uno degli argomenti sulla bocca di tutti. E i leccesi, così, si domandano: sarà la. 🔗 Lecceprima.it

Su altri siti se ne discute

Inflazione, aumento del costo della vita fuori controllo: Rimini è la seconda città più cara d'Italia - L'Istat ha reso noti nella giornata di venerdì (21 febbraio) i dati territoriali dell'inflazione di gennaio, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica completa di tutte le città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle... 🔗riminitoday.it

Tesla fuori controllo in città: incidente con sei auto coinvolte - OSTUNI - Un violento incidente stradale ha sconvolto la quiete di Ostuni nella serata di oggi (giovedì 6 marzo). Lo scontro, che ha coinvolto sei veicoli, si è verificato in via Papa Giovanni XXIII. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è stato causato dal conducente di una Tesla che ha... 🔗brindisireport.it

Attacco all'amministrazione Matacena: "Città abbandonata e bilancio fuori controllo" - Dieci mesi di amministrazione Matacena sono bastati per riportare Aversa indietro di anni. È durissimo il giudizio espresso dal movimento La Politica che Serve, che in un comunicato ufficiale denuncia il degrado crescente, l’assenza di visione e il caos amministrativo che avrebbero riportato la... 🔗casertanews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

In una città fuori controllo nuove strisce blu saranno solo nuove strisce blu; Guerriglia urbana al Corvetto, vertice in Prefettura. Piantedosi: “Milano non è fuori controllo”. Sala: “In arrivo 600 nuovi agenti”; La nuova crociata di Schael: “Spesa per i farmaci fuori controllo alla città della salute di Torino”; Milano. Maerna (FdI): città fuori controllo, Sala si dimetta. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media