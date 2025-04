In un libro la storia di Jannik Sinner | Fenomenologia di un talento straordinario

La Biblioteca comunale "Walter Toni" di Bagno di Romagna nell'ambito del progetto "Be Active. Giovani in Biblioteca" propone due presentazioni di libri che saranno anche l'anteprima della rassegna estiva. Venerdì 2 maggio alle ore 18 al River 22 Sporting Club, viene presentato il libro "Jannik. Fenomenologia di un talento straordinario"

Jannik Sinner scrive la storia del tennis anche senza giocare: l'ultimo clamoroso record - Anche senza scendere in campo, Jannik Sinner continua a macinare record. L'azzurro è infatti approdato alla 40esima settimana consecutiva da numero uno al mondo, raggiungendo così Ilie Nastase, il primo della storia a piazzarsi sul gradino più alto da quando esiste la classifica computerizzata. Jannik Sinner è diventato così il 15esimo giocatore della storia a occupare per più tempo il gradino più alto del ranking Atp.

Andrea Vavassori dedica una storia su Instagram a Jannik Sinner: "Tornerai più forte e incazzato" - I social stanno un po' "impazzendo" dopo la notizia dell'accordo tra Jannik Sinner e la WADA. La decisione del n.1 del mondo di accettare i tre mesi di sospensione dal massimo circuito internazionale, che lo costringeranno a non giocare fino al 4 maggio, sta facendo discutere non poco. Nella disputa tra "innocentisti" e "colpevolisti", va a inserirsi una presa di posizione molto sincera di Andrea Vavassori.

Jannik Sinner patteggia tre mesi di squalifica con la Wada per il caso doping: «Storia che mi tormentava». Ecco quando rientra - Jannik Sinner patteggia tre mesi di sospensione con la Wada, l'Agenzia Mondiale Antidoping, ed evita la stangata. Il tennista italiano ha trovato un accordo per il caso Clostebol.

Venerdì 2 maggio presentazione del libro "Jannik Sinner. Fenomenologia di un talento straordinario" a Bagno di Romagna - La Biblioteca comunale "Walter Toni" di Bagno di Romagna nell'ambito del progetto "Be Active. Giovani in Biblioteca" in maggio propone due presentazioni di libri che saranno anche l'anteprima della rassegna estiva.

