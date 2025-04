In Uk niente asilo ai molestatori sessuali | così i laburisti rincorrono il trumpiano Farage

Farage Reform Uk, e lo fa con un provvedimento che sta già scatenando polemiche e che arriva a soli due giorni dalle amministrative in Inghilterra, che si svolgeranno il 1 maggio. Al centro sempre il tema migrazione, con una stretta dopo anni di fallimenti. La ministra degli Interni britannica Yvette Cooper ha infatti annunciato che ai cittadini stranieri condannati per reati sessuali sarà vietato chiedere asilo nel Regno Unito. Per la prima volta quindi, chiunque provenga dall'estero e abbia i requisiti per essere inserito nel registro dei molestatori sessuali, sarà escluso dal sistema di protezione creato per i rifugiati. Secondo quanto affermato da Cooper, la nuova misura restrittiva sarà introdotta con un emendamento al disegno di legge sulla sicurezza delle frontiere, l'asilo e l'immigrazione, attualmente all'esame del Parlamento.

Scoperti abusi sessuali in un asilo nido: comunità sotto shock - L’intera comunità è rimasta completamente scioccata quando ha scoperto degli abusi sessuali avvenuti all’interno dell’asilo nido L’ennesimo caso di pedofilia ha sconvolto, ancora una volta, la comunità locale. Uno scandalo quello scoppiato tra le mura di un asilo nido e che avrebbe origine lo scorso anno, nel 2024, ma che solo oggi ha portato alla luce i due responsabili degli abusi avvenuti tra il 2020 e il 2024. 🔗cityrumors.it

Abusi sessuali nell'asilo: arrivano le prime due condanne - Arrivano le prime condanne nel processo sui presunti abusi sessuali che si sarebbero verificati all’interno di un asilo a Pellezzano. Il tribunale di Salerno, infatti, ha condannato a nove anni di detenzione un collaboratore scolastico; sette, invece, gli anni, per la bidella coinvolta... 🔗salernotoday.it

Il Fisco regolarizza la prostituzione: spunta il codice Ateco anche per «l’organizzazione di servizi sessuali» (che però è reato) - C’è una voce destinata a far discutere tra i nuovi codici Ateco (la carta di identità di ogni azienda e partita Iva) entrati in vigore il 1° gennaio 2025, ma diventati operativi soltanto lo scorso 1° aprile. Nel lungo elenco di numeri stilati dall’Istat – che servono a classificare e identificare le diverse attività economiche – ce n’è uno dedicato alla prostituzione. Si tratta del 96.99.92, che in realtà ha un nome molto innocuo, perlomeno all’apparenza: «Servizi di incontro ed eventi simili». 🔗open.online

