In tre mi hanno violentato e filmato con lo smartphone

smartphone.Una storia di degrado, avvenuta una sera. 🔗 Today.it - "In tre mi hanno violentato e filmato con lo smartphone" Un disabile sarebbe stato convinto da tre ventenni a salire su un'auto e appartarsi con loro in un luogo isolato: lì sarebbe stato costretto a denudarsi e mentre uno di loro lo violentava, gli altri lo deridevano e filmavano la scena con uno.Una storia di degrado, avvenuta una sera. 🔗 Today.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

"In tre mi hanno violentato e filmato con lo smartphone": il racconto choc di un disabile davanti al giudice - Disabile convinto da tre ventenni a salire su un'auto e andare nel complesso dei mercatini: lì sarebbe stato costretto a denudarsi e mentre uno di loro lo violentava, gli altri lo deridevano e filmavano la scena con uno smartphone. Una storia di degrado, avvenuta una sera della scorsa estate, che... 🔗agrigentonotizie.it

Marche sempre più terra di precari. Tre assunti su cinque non hanno una posizione stabile - ANCONA – Quasi tre lavoratori su cinque, assunti nelle Marche nel corso del 2024, non hanno un contratto di lavoro stabile e solo uno su 10 ha trovato un rapporto di lavoro. Una situazione che penalizza soprattutto le donne e i giovani sotto i 30 anni, quella analizzata dal Centro studi della Uil... 🔗anconatoday.it

Rivolta nel carcere minorile Fornelli di Bari: sezioni occupate e tre agenti feriti. “Hanno cercato di rubare le chiavi per evadere” - “Oramai disordini e rivolte sono all’ordine del giorno nelle carceri minorili italiane: da Milano a Bari”. Così parla il segretario del Sindacato polizia penitenziaria (Spp) Aldo di Giacomo, commentando gli ultimi incidenti avvenuti ieri pomeriggio al carcere minorile Fornelli di Bari. Secondo quanto ricostruito dal segretario del Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria) Federico Pilagatti i disordini sono sorti quando alcuni detenuti hanno aggredito a calci e pugni due agenti in servizio, rovinando arredi e apparecchiature e “impossessandosi della 3° sezione”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Tre giovani hanno violentato un disabile e filmato tutto con lo smartphone; In tre mi hanno violentato e filmato con lo smartphone: il racconto choc di un disabile davanti al giudice; Disabile violentato e filmato, i conti opachi della diocesi affidata al cardinale Reina e il rischio di una nuova gettonopoli: la settimana di Dossier; Reggio Calabria, stuprate dal branco: in famiglia dicevano di non denunciare. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

"In tre mi hanno violentato e filmato con lo smartphone": il racconto choc di un disabile davanti al giudice - Dossier ricostruisce in esclusiva l'inchiesta e i retroscena dell'audizione in forma protetta avvenuta con modalità meno "invasive" rispetto alle tradizionali testimonianze: dalla chiamata alla madre ... 🔗agrigentonotizie.it

Violentano in gruppo una minorenne, la filmano e la insultano. Arrestati tre giovani: orrore in Calabria - REGGIO CALABRIA - Hanno violentato in gruppo una ragazzina (minorenne), costringendola ad accettare a venire filmata durante il ... ha arrestato tre giovani, all’epoca dei fatti minorenni ... 🔗msn.com

Ragazza minorenne stuprata e filmata dal branco per due anni, tre giovani arrestati a Reggio Calabria - Per quasi due anni, dal gennaio 2022 sino agli inizi di novembre 2023, quando erano ancora minorenni, hanno violentato in gruppo una ragazza, a sua volta minorenne. Tre giovani sono stati ... 🔗msn.com