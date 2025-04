In Spagna e Portogallo è stata ripristinata l' elettricità

Spagna e Portogallo è tornata l'elettricità. Lo hanno reso noto gli stessi gestori dell'energia. Red elettrica, azienda pubblica spagnola responsabile delle connessioni, ha detto che questa mattina era stato ripristinato il 99 per cento della rete elettrica nel paese, dopo che già ieri sera in alcune città come Madrid era tornata la corrente. Redes Energeticas Nacionais, l'olomaga portoghese, ha registrato consumi pari se non superiori a quelli di prima del blockout, con la corrente che era tornata nelle case di 6,2 milioni di portoghesi (su 6,5 milioni totali) già nel corso della notte. La situazione è quindi in via di completo ripristino ma ancora oggi, sia in Spagna che in Portogallo, continueranno a esserci alcuni disagi: si registrano cancellazioni di treni e aerei collegati all'interruzione di ieri.

