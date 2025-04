In piazza Cambiaghi non sono finiti i lavori | il mercato trasloca e tornano i divieti

piazza Cambiaghi continuerà ad essere temporaneamente chiusa fino al 17 maggio. L’area è infatti interessata da dei lavori di stesura del malto di resina, a completamento dei lavori di rifacimento dell’asfalto già avviati i mesi scorsi. 🔗 Monzatoday.it - In piazza Cambiaghi non sono finiti i lavori: il mercato trasloca e tornano i divieti Dopo l’energia del concerto dei Modena City Ramblers,continuerà ad essere temporaneamente chiusa fino al 17 maggio. L’area è infatti interessata da deidi stesura del malto di resina, a completamento deidi rifacimento dell’asfalto già avviati i mesi scorsi. 🔗 Monzatoday.it

