In pensione il medico Demetrio Adore l' Asfo | Ad agosto il sostituto

medico di base Demetrio Adore, Le attività dell'ambulatorio di Budoia saranno momentaneamente sospese in attesa dell'arrivo di nuovo professionista previsto per il mese di agosto 2025.L'Azienda Sanitaria, per far fronte a questa carenza. 🔗 Pordenonetoday.it - In pensione il medico Demetrio Adore, l'Asfo: "Ad agosto il sostituto" Terminerà il 30 aprile la carriera professionale deldi base, Le attività dell'ambulatorio di Budoia saranno momentaneamente sospese in attesa dell'arrivo di nuovo professionista previsto per il mese di2025.L'Azienda Sanitaria, per far fronte a questa carenza. 🔗 Pordenonetoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Asl saluta Manola Rosato, il dirigente medico da oggi è in pensione - La Asl Lanciano Vasto Chieti saluta Manola Rosato, dirigente medico da sempre a servizio del territorio che dopo aver concluso la sua carriera al presidio territoriale di assistenza di Guardiagrele, ora si gode la meritata pensione. Di lei l'azienda sanitaria sottolinea l'impegno... 🔗chietitoday.it

Da medico in pensione a creatore di romanzi. Un confronto educativo sul piacere della scrittura - Tanta era l’emozione degli alunni che hanno intervistato Andrea Vitali e tanto il desiderio dello scrittore bellanese di interagire coi ragazzi. Tra le domande e le risposte fatte, eccone alcune: Perché dopo avere fatto il medico è diventato scrittore?"Ero in pensione e ho deciso di seguire il mio sogno di bambino, perché ho sempre amato la lettura e ho scoperto che scrivendo avrei potuto comunicare con gli altri e trasmettere le mie emozioni e i miei pensieri". 🔗ilgiorno.it

A Ghemme e Sizzano va in pensione il medico di base - Dal 1° aprile niente medico a Ghemme e Sizzano: la dottoressa Paola Maria Moretti andrà in pensione. L'Asl comunica quindi che, a partire da tale data, i pazienti rimasti senza medico potranno accedere agli ambulatori di seguito elencati: lunedì a Pogno presso l’ambulatorio in via Don C... 🔗novaratoday.it

Su questo argomento da altre fonti

In pensione il medico Demetrio Adore, l'Asfo: Ad agosto il sostituto; Pordenone. Tre medici rinunciano alla pensione e continuano a lavorare: 5mila pazienti rischiavano di restare; A Sarone torna l'ambulatorio: taglio del nastro con Riccardi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media